Em 2021, previdência privada acumulou R$ 138 bilhões. Saiba por que você também deveria investir

Ainda são poucos os brasileiros que contam com a previdência privada para viver uma vida tranquila depois da aposentadoria. De acordo com a pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro, feita pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), em parceria com o Datafolha, apenas 3% dos aposentados recorrem à previdência complementar.

Mas o interesse nesse tipo de investimento vem crescendo. Dados divulgados pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), mostram que o número de brasileiros que passaram a investir em previdência privada aumentou 11,2% de 2020 para 2021, superando os R$ 138 bilhões.

O que é previdência privada e por que investir em uma?

A previdência privada nada mais é do que uma aposentadoria que não está ligada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e funciona muitas vezes como um reforço para aposentadoria oficial, para que seja possível viver com tranquilidade a velhice sem depender de trabalho ou do benefício do governo — sempre sujeito a mudanças de leis que podem impactar diretamente o montante recebido.

Como se trata de um investimento de longo prazo, alguns pais e mães optam pela previdência para garantir um futuro melhor para os filhos — como a certeza do pagamento de uma boa faculdade privada ou viagem de intercâmbio. Um levantamento da Fenaprevi aponta que esse tipo de investimento cresceu 29% em 2022.

Fazendo aplicações financeiras mensalmente, principalmente ao iniciar logo quando a criança ainda é pequena, é possível chegar a valores bem atrativos, que certamente farão a diferença no futuro dos filhos. Há quem invista em previdência também para realizar sonhos diversos, como fazer uma viagem muito esperada ou comprar uma casa à vista.

Como funciona a previdência privada?

Vale ressaltar, porém, que esse é um tipo de investimento focado em quem tem um plano futuro e que pode esperar por ele. A previdência funciona da seguinte forma: as instituições oferecem planos de previdência e mostram quanto é necessário investir todos os meses para chegar ao valor esperado para a aposentadoria, por exemplo.

O cálculo é feito com base nos interesses, necessidades e no perfil de cada investidor, além de levar em consideração uma estimativa das taxas de juros do mercado para as próximas décadas. Feito esse acordo, é preciso seguir com os aportes mensais e quando o prazo de recebimento chegar, o investidor pode escolher sacar o valor total ou receber o montante fracionado, como uma forma de renda mensal.

Existem alguns diferentes tipos de previdência privada, com diferentes benefícios. Confira alguns:

1 - VGBL

sigla para Vida Gerador de Benefícios Livre. Nessa modalidade, não é possível utilizar o valor investido para dedução da renda bruta tributável. No resgate dos recursos acumulados, porém, o IR incide exclusivamente sobre os rendimentos.

2 - PGBL

sigla para Plano Gerador de Benefício Livre, esse plano é indicado para o contribuinte que entrega a declaração de Imposto de Renda (IR) completa e pode aproveitar dos benefícios fiscais que o PGBL oferece. Isso porque quem contrata um PGBL consegue deduzir as contribuições em até 12% da renda bruta tributável no IR. Mas no resgate ou recebimento do benefício, a cobrança do IR é feita sobre o valor total recebido.

3 - Progressiva

mais indicada para quem terá pouco tempo de acúmulo de rendimentos, nessa tabela o pagamento do imposto é feito no momento do resgate e no momento do recebimento de renda.

4 - Regressiva

mais indicada para quem vai aportar por bastante tempo, na tabela regressiva, a alíquota do imposto diminui com o passar dos anos.

Outra característica da previdência é que o investidor pode fazer a portabilidade do investimento para outra instituição que esteja oferecendo taxas mais interessantes. Ao fazer a portabilidade, o investidor migra sua previdência para outra instituição, mas sem precisar resgatar os valores e reinvestir — movimento que levaria à cobrança de impostos.

O que levar em consideração na hora de escolher um plano de previdência?

Na hora de investir em uma previdência privada, é fundamental, além de definir os objetivos e o tipo de aplicação que melhor atende a eles, analisar as taxas e o histórico de desempenho do fundo de investimento vinculado ao plano, avaliando a qualidade da gestão.

