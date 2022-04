Elon Musk teria perdido 10% da fortuna se investisse em Nubank (NUBR33)

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.

O bilionário Elon Musk confirmou nesta semana a compra do Twitter por US$ 44 bilhões, tomando para si a atenção de todo o noticiário econômico.

O negócio, que incluiu o fechamento de capital da rede social, até então negociada em bolsa, é uma das maiores operações financeiras de todos os tempos.

Bem, mas você se lembra de uma empresa que recentemente ficou em evidência por ser avaliada também na casa dos US$ 40 bilhões?

O Nubank (NUBR33), ao abrir seu capital em Nova York, foi à época avaliado em US$ 41,5 bilhões, o que o tornou, por algum tempo, o banco mais valioso da América Latina.

Mas o reinado não durou muito tempo. Penalizado especialmente pelo aperto monetário ao redor do mundo, o Nubank, assim como diversas empresas de tecnologia, acabou vendo o valor de suas ações despencar.

Quem identificou esse movimento lá em janeiro foi o estrategista-chefe e CIO da Empiricus, Felipe Miranda. Em uma operação ousada, ele recomendou a venda de NUBR33 a compra de uma importante ação brasileira.

O resultado, até agora, é de um lucro de 36%, mas, conforme explicaremos mais abaixo, ainda há margem para você seguir ganhando com isso.

Elon Musk poderia ter perdido mais de R$ 112 bilhões em quatro meses

Para ilustrar o tamanho do tombo do Nubank, vamos fazer um exercício de imaginação: o que aconteceria se, ao invés de comprar o Twitter, Elon Musk tivesse adquirido o Nubank pelo valuation de seu IPO, que foi de US$ 41,5 bilhões?

Para facilitar a conta, vamos usar os valores do BDR, em reais, e considerarmos o dólar cotado a R$ 5, já que a moeda americana oscilou bastante de uns meses para cá.

A operação total seria de R$ 207,5 bilhões. No dia de estreia de negociação do NUBR33 na bolsa brasileira (09/dez), cada BDR era vendido a R$ 10,04, segundo o Google Finance. Nesta quinta-feira (28/abr), o papel é negociado a R$ 5,05, ou seja, uma queda de quase 50%.

Fonte: Google Finance

Musk teria perdido, portanto, metade de seu aporte. Ou seja, quase R$ 104 bilhões.

Trazendo de volta para dólares, esse valor equivale a cerca de US$ 21 bilhões. Isso representa algo próximo de 10% da fortuna do bilionário, avaliada em US$ 219 bilhões segundo a Forbes.

Mais esperto do que Musk, que não entrou nesse “gelada”, foi quem “apostou” contra as ações do Nubank e conseguiu embolsar um lucro relevante em um prazo curto de tempo.

Ele ‘apostou’ contra o Nubank e ganhou 36%, mas ainda tem muito mais por vir...

No dia 19 de janeiro, o BDR do Nubank era vendido a R$ 7,08 na B3. À época, o analista Felipe Miranda publicou a seguinte frase em relatório no qual recomendava uma operação vendida (aposta na queda) de NUBR33:

“Nossas contas apontam que o preço justo de NUBR33 está mais próximo de R$ 2 do que da faixa atual de R$ 7” - Felipe Miranda (19/jan/2022)

De lá para cá, o BDR já caiu cerca de 27%, para a faixa dos R$ 5. Em uma operação casada, Miranda sugeriu a compra de ações de uma importante instituição financeira nacional, na mesma proporção da venda de NUBR33.

O papel já subiu 9%, fazendo o ganho total da operação chegar a 36%. Imagine o lucro que o dinheiro do Elon Musk faria nessa operação...

No botão abaixo, você pode baixar gratuitamente o material e ainda conferir qual é a ação recomendada. Miranda também explica como realizar a operação “short”, para apostar na queda do Nubank.

É verdade que esses ganhos já passaram. Entretanto, Miranda ainda mantém a recomendação de venda para Nubank, combinada com a compra da ação que citamos.

Se você voltar à frase que apresentamos acima, verá que o analista enxerga o valor justo de NUBR33 na faixa de R$ 2, ou seja, ainda haveria uma margem para queda (ou lucros, caso você siga a sugestão de venda) de 60%. Isso se a ação oposta ficar parada, porque se ela subir, o investidor embolsa ainda mais...

O que justifica toda essa confiança? Bem, além do valuation (avaliação de preço) excessivo, Miranda entende que o Nubank vive um momento com problemas de monetização, inadimplência e necessidade de capital. Além disso, pode ver suas ações ainda mais descontadas caso os EUA resolvam subir os juros.

Por outro lado, a ação recomendada surfa exatamente no sentido contrário: como instituição sólida e boa geradora de caixa, não está tão sujeita ao aperto monetário e pode ganhar ainda mais terreno.

Para saber o nome da ação a comprar e como executar o investimento, clique no botão abaixo:

