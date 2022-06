Eletrobras: uso do FGTS em fundo tem prazo mínimo de aplicação? Entenda

A oferta de ações da privatização da Eletrobras (ELET6) se encerra nesta quarta-feira, às 12h. Para quem ainda está em dúvida sobre se deve investir o dinheiro nos fundos mútuos de privatização (FMP) da companhia, que permitem usar recursos do FGTS, é importante ficar atento a um ponto: como regra geral, os investidores precisarão ficar pelo menos um ano com recursos aplicados nesses fundos.

Antes desse prazo, a transferência dos recursos do FMP-FGTS ou o resgate total ou parcial de cotas somente será possível nos casos em que o trabalhador se enquadrar nas regras de saque dos recursos do FGTS previstas na Lei nº 8.036/1990. Ou seja:

ser demitido sem justa causa; se aposentar pelo INSS; falecimento do trabalhador (neste caso, o saldo é pago a seus dependentes ou sucessores) pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), sob algumas regras liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, segundo regras do fundo pagamento total ou parcial do valor de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído se o trabalhador permanecer três anos ininterruptos fora do regime do FGTS extinção do contrato de trabalho temporário suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias, comprovada quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador de determinadas doenças, condições médicas ou doença grave quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, sob algumas condições



Portabilidade do FMP-Eletrobras

Já aplicou em um FMP-Eletrobras, mas viu que um banco ou corretora concorrente cobra uma taxa de administração mais baixa pelo investimento?

Depois de seis meses da aplicação, contados da data da transferência dos recursos para o FMP-FGTS escolhido, é possível transferir total ou parcialmente o investimento para outro FMP-FGTS ou para um clube de investimento – FGTS.

Após um ano, como resgato o dinheiro no FMP-Eletrobras?

Para o trabalhador que não se enquadrar em uma hipótese de saque prevista na Lei nº 8.036/1990, quem pedir o saque das cotas após o prazo de um ano fará com que o recurso retorne para a conta de FGTS.

A partir deste momento, os valores resgatados passarão a render conforme as regras do FGTS. E só poderão ser sacados caso o trabalhador se enquadre em uma das regras para saque dos recursos do fundo, já citadas acima.

Para realizar o resgate do FMP para o FGTS o trabalhador precisará formalizar o seu pedido na instituição financeira escolhida para a aplicação.

