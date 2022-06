Eletrobras: FGTS colocado em Petrobras e Vale se multiplicou por até 33x

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo

Muitos brasileiros atualmente podem estar passando pelo seguinte dilema: usar ou não o FGTS para investir em Eletrobras? Caso você seja uma dessas pessoas, aqui vai uma informação importante: em cenários semelhantes, quem investiu em Petrobras e Vale usando o fundo pôde lucrar até 3.200%.

Sim, isso mesmo. Uma multiplicação de 33 vezes no dinheiro investido.. O investimento humilhou a caderneta de poupança, o CDI e até mesmo o Ibovespa no período.

Estamos falando aqui de uma valorização capaz de transformar R$ 1 mil em R$ 33 mil, ou R$ 10 mil em R$ 330 mil. Tudo com apenas uma decisão acertada de investimentos — apostar na capitalização de estatais.

Veja quanto rendeu o FGTS investido em Vale

Esses rendimentos são de Fundos Mútuos de Privatização (FMPs) da Caixa. Os dois FMPs da Caixa que investiram em Vale multiplicaram o dinheiro investido entre 29x e 33x.

A depender da quantia que o investidor tinha no FGTS, uma simples decisão tomada lá atrás pode ter se transformado na fortuna de uma vida.

Afinal, um investimento de R$ 10 mil no fundo mais rentável seria, hoje, o equivalente a R$ 330 mil. Com certeza uma quantia que faria diferença na vida de muitos brasileiros.

Mesmo se levarmos em conta a inflação do período (cerca de 249%), o retorno real desse investimento ainda seria de aproximadamente 3.000%. Prova de que, no longo prazo, o investimento em ações tende a superar a inflação.

E 3.200% é apenas o retorno do fundo mais rentável, mas vários outros também proporcionaram uma verdadeira construção de riqueza.

Veja quanto rendeu o FGTS investido em Petrobras

Nesse caso, se a pessoa não tivesse investido o FGTS, teria acumulado um rendimento de 152,6%. O retorno do fundo menos rentável, o FMG-FGTS Petrobrás II, já é 6 vezes superior ao do fundo de garantia.

O FMP menos rentável dessa tabela valorizou-se o suficiente para transformar R$ 1 mil em mais de R$ 15 mil.

Claro que nada garante que a mesma coisa vá acontecer no futuro com a Eletrobras. Cada caso é um caso. Mas é interessante olhar o que aconteceu no passado em cenários semelhantes, pra entender o potencial que há nessa nova aposta.

E os especialistas têm bons motivos para acreditar que a valorização da Eletrobras pode superar o rendimento do FGTS, que atualmente está em 3% ao ano.

Qual o potencial de Eletrobras a partir de agora?

Segundo o analista Ruy Hungria, ao ser privatizada, a empresa se tornará mais dinâmica, podendo tomar decisões estratégicas com mais velocidade.

Além disso, a Eletrobras também poderá finalmente se recuperar do baque sofrido após a MP 579.

Caso você não saiba, essa foi uma medida tomada pelo governo brasileiro em 2012, que buscava baixar artificialmente o preço da energia elétrica no país.

Isso fez com que empresas como a Eletrobras tivessem de vender energia abaixo do preço de mercado. De 2012 a 2015, essa simples 'canetada' do governo custou R$ 31 bilhões em prejuízo para a empresa.

Agora, com o capital levantado pela privatização, a empresa poderá recomprar os direitos de vender energia a preço justo — algo que, por si só, já é bastante positivo para a companhia.

Se levarmos em conta a competitividade que pode vir de uma privatização então, não é difícil imaginar esses fundos trazendo uma valorização de até 3.200% no longo prazo. Quem sabe, até mais do que isso.

Relatório completo sobre Eletrobras é disponibilizado gratuitamente; retire o seu

Mas claro que tudo isso são informações bastante rasas, que não são suficientes para sustentar uma decisão de investimento tão importante quanto essa.

Por isso, dado o momento extraordinário e as várias dúvidas que podem estar atormentando os investidores, Ruy Hungria decidiu disponibilizar de forma gratuita um relatório antes restrito a assinantes com tudo sobre essa oportunidade de investimento.

Isso mesmo. Trata-se de um relatório restrito que será disponibilizado gratuitamente através deste link. Com apenas alguns cliques você pode ter acesso à análise completa sobre a privatização da Eletrobras.

Você vai saber se vale a pena ou não investir usando seu FGTS e qual o verdadeiro potencial de valorização da companhia. Tudo isso sem pagar um centavo.

