Eletrobras: entrou na oferta? Valor investido pode ser menor do que o pedido. Entenda

O mercado estima que a procura por papéis da Eletrobras superou a oferta entre três e quatro vezes. Isso, na prática, significa que todos os investidores que aplicaram em fundos FMP-Eletrobras utilizando recursos do FGTS irão investir na oferta de ações menos do que pediram. É o que diz regra incluída no prospecto da oferta de ações da privatização da companhia.

Segundo o documento, a parcela da oferta destinada aos pequenos investidores de varejo via fundos terá valor máximo de R$ 6 bilhões. Ou seja, caso a oferta ultrapasse esse valor, para que todos os investidores possam participar da operação haverá rateio proporcional, não importa o valor investido.

"Foram destinados R$ 6 bilhões para essa fonte de recursos (os FMP-Eletrobras). Se por exemplo, o valor reservado nesses fundos foi R$ 12 bilhões, cada investidor teria o investimento dimuído pela metade", explica Ruy Hungria, analista da Empiricus. Caso haja rateio, os valores depositados em excesso voltarão ao FGTS. "Será como se não tivessem sido investidos".

Por exemplo, se a demanda pela oferta for R$ 6 bilhões, os investidores poderão investir 100% do valor reservado. Mas se for quatro vezes maior do que a prevista, cada investidor pode conseguir investir somente 25% do que pediu. Veja abaixo na tabela:

Limite Final Final da oferta Investimento após rateio R$ 6 bilhões 6 1x 100% R$ 6 bilhões 12 2x 50% R$ 6 bilhões 18 3x 33% R$ 6 bilhões 24 4x 25%

No caso do investidor comum que comprou ações da oferta diretamente, sem optar por fundos ou usar o FGTS, Hungria aponta que o rateio pode variar caso a caso. "Neste caso o rateio irá depender de um valor mínimo que não seja menor que um lote padrão de 100 ações".

A oferta de ações da privatização da companhia encerrou nesta quarta-feira, 8, às 12h. Nesta quinta-feira, 9, será divulgada a precificação da oferta.