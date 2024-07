Eletrobras (ELET6): recompra de ações pode gerar ganho para os acionistas?

Recentemente, a Eletrobras (ELET3; ELET6) informou que pretende recomprar de 200 milhões de ações.

O montante representa a aquisição de aproximadamente 10% do total de cada classe de ações, ordinárias (ELET3) e preferenciais (ELET6).

A operação, que foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia, começou na última sexta-feira (5) e pode durar cerca de 18 meses.

Segundo a companhia, o objetivo da recompra é maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma alocação de capital mais eficiente.

Vale lembrar que, no ano, as ações ordinárias e preferenciais da Eletrobras caem 8% e 4%, respectivamente.

Nesse cenário, a decisão da companhia em recomprar os seus próprios ativos pode levantar dúvidas entre os investidores, especialmente para aqueles pouco familiarizados com esse processo.

Entretanto, para o analista da Empiricus Research Henrique Cavalcante, trata-se de uma oportunidade “tão óbvia” que nem mesmo a Eletrobras quer ficar de fora.

O que o investidor pode ganhar com o programa de recompra de ações da Eletrobras?

Em entrevista ao Giro do Mercado da última segunda-feira (8), Cavalcante explicou que a queda das ações da Eletrobras está mais relacionada com o momento do Brasil do que com os fundamentos da companhia.

Ao longo de 2024, a bolsa brasileira tem sido penalizada pelo adiamento do corte de juros nos Estados Unidos, bem como pelas questões relacionadas à política fiscal interna e à confiança no Banco Central.

Assim, a decisão da ex-estatal de fazer a recompra de ações nesse momento é, para o analista, um sinal de que a própria companhia está enxergando uma oportunidade de compra.

Henrique destaca que o percentual de ativos que a Eletrobras pretende recomprar é bastante grande. O que pode significar que, neste momento, entre todos os investimentos que a companhia poderia fazer, comprar suas próprias ações é a melhor alternativa.

É como se dissessem, “olha, minha ação está tão barata que vamos ‘desovar’ uma quantidade grande do meu caixa para recomprá-la”, pontua o analista.

Nesse sentido, o programa pode gerar para o acionista um ganho imediato, aponta Henrique. Ele explica que, quando uma empresa recompra ações, se esses papéis são cancelados, isto é, retirados de circulação, o potencial de lucro por ação para os acionistas é maior, bem como a “fatia” de dividendos por ação.

Por isso, ele ressalta que um programa de recompra de ações por parte de uma empresa é sempre um sinal positivo para os acionistas.

Sendo assim, se para os analistas da Empiricus Research investir na Eletrobras já era um bom negócio, agora, diante do anúncio do programa, a recomendação é a seguinte:

“Para quem já é acionista da Eletrobras, continue. Para quem não é, é um bom momento para comprar as ações”

O analista ainda aponta que, para além da recompra, há outros pontos positivos que sustentam a tese de investimento na Eletrobras.

Segundo Cavalcante, após a privatização, a companhia vem aumentando a sua eficiência por meio da redução de custos e corte de despesa com pessoal. Essas medidas têm gerado ótimos resultados. Henrique destaca o balanço do 4T23, divulgado no início do ano.

A companhia ainda realizou a venda de boa parte do seu portfólio de termelétricas, que geravam prejuízo. Segundo o analista, essa negociação foi importante para aliviar o balanço da Eletrobras e aumentar o dinheiro em caixa.

Além disso, a chegada do clima seco e mudança da bandeira tarifária de energia tende a aumentar as margens da companhia nos próximos meses.

Por esses motivos, as ações da Eletrobras são recomendadas em diversas carteiras da Empiricus, inclusive é uma das 5 melhores ações para buscar dividendos este mês.

Na opinião dos analistas da Empiricus Research, há outras 4 ações com potencial para entregar dividendos “gordos” aos acionistas. Além disso, é possível lucrar com a valorização dos ativos.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.