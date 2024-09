Efeito Powell? Big techs perdem espaço para ações tradicionais em carteira

Nos últimos meses, ações como Nvidia (NVDA), Meta (META) Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) tomaram conta dos holofotes do mercado internacional. As big techs acumularam valorizações expressivas, com disparadas que chegaram até 135% em um ano na Nasdaq:

Fonte: Google Finance

Quem investiu nos papéis conseguiu capturar retornos bem atraentes. Porém, o analista Enzo Pacheco, especialista em ações internacionais da Empiricus Research, defende que agora é hora de fazer uma “mudança de rota”.

Todos os meses, o analista seleciona as 10 melhores ações para investir no exterior de acordo com o cenário macroeconômico, fundamentos das empresas e potencial lucrativo.

Como forma de “surfar” o bom humor do mercado no setor de tecnologia, o portfólio teve alta exposição ao segmento por vários meses seguidos.

No entanto, em setembro, Enzo decidiu calibrar a carteira para dar mais espaço para ações de setores tradicionais, como por exemplo, uma petroleira britânica que é concorrente da Petrobras (PETR4).

O que está em jogo para as ações tradicionais valorizarem? Veja dois cenários

Após um ciclo de alta e 9 meses com juros estacionados no patamar atual, o primeiro corte dos Estados Unidos pode estar se aproximando. A próxima decisão do Fed ocorrerá no dia 18 deste mês e a grande expectativa do mercado é de que Jerome Powell reduza a taxa básica em 0,25 p.p.

Em entrevista ao programa Onde Investir, Enzo Pacheco explicou que, a partir de agora, existem dois possíveis cenários na economia americana – e os dois favorecem o investimento em ações internacionais.

O primeiro deles reforça uma economia americana saudável:

“Se o Fed cortar juros devido à economia estar bem, a tendência é que empresas que ficaram para trás no começo do ano se destaquem em meio às outras que já valorizaram muito”.

Já o outro cenário seria um caso mais pessimista e que, na visão do analista, tem menor probabilidade:

“Em uma economia mais cautelosa, com risco de recessão, essas empresas tradicionais estão baratas e têm uma margem de segurança atrativa, sem espaço para quedas tão grandes – diferentemente das empresas de tecnologia”, afirmou.

Portanto, a expectativa é de que, ao contrário das big techs, essas companhias entreguem bons retornos para o investidor independentemente dos próximos passos no cenário macro americano.

Petroleira concorrente da Petrobras é uma das recomendações para setembro

Em linha com a estratégia de aumentar o peso de ações de setores tradicionais, o analista escolheu uma empresa de petróleo como uma das favoritas para ter em carteira neste mês.

Ele diminuiu a exposição às ações da Amazon – embora a big tech continue na carteira – para dar mais espaço aos papéis da petroleira BP:

Fonte: Empiricus Research. Retornos passados não são garantia de retornos futuros e investimentos envolvem riscos

A companhia é sólida, tem uma longa experiência em mais de 100 anos no mercado, pode se beneficiar do bom momento da economia global e está sendo negociada abaixo do que vale na bolsa americana.

Neste ano, o papel acumula desvalorização de 12%, pressionado pela cotação do petróleo, mas Enzo destaca que a queda pode ser uma oportunidade para investir.

Além disso, a equipe de análise da Empiricus tem a expectativa de uma disparada nos preços da commodity no curtíssimo prazo com as tensões no Oriente Médio, o que pode impulsionar as ações da petroleira.

Confira como receber um relatório com as 10 melhores ações internacionais para ter em carteira agora

As ações da BP são apenas um exemplo do aumento da confiança dos analistas sobre os setores mais tradicionais da economia.

No entanto, Enzo defende que não é hora de tirar o pé de uma vez das empresas de tecnologia. Segundo o analista, o melhor a se fazer é balancear a carteira e investir em ações de diferentes segmentos.

Não é à toa que a carteira de 10 melhores ações internacionais reúne papéis dos setores de:

Alimentos;

Pagamentos;

E-commerce;

Commodities;

Tecnologia;

E mais.

Portanto, além de BP e Amazon, existem outras 8 ações promissoras que podem gerar lucros em moeda forte para o investidor.

No programa Onde Investir, o analista da Empiricus Research liberou o acesso gratuito à sua carteira de 10 melhores ações internacionais para investir agora.

O processo para acessar o material completo é muito simples: basta clicar aqui ou no botão abaixo. É totalmente gratuito.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.