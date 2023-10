Educa+: Tesouro Direto lança financiamento coletivo e cadastro rápido

Não apenas familiares, mas amigos também poderão investir em nome de crianças e adolescentes no Tesouro Educa+. Nesta quinta-feira, 19, o Programa Tesouro Direto lançou essa funcionalidade por meio do Tesouro Direto Coletivo.

Com ele, pais e responsáveis podem criar, a partir de um objetivo definido, uma campanha colaborativa no site do Tesouro Direto. A campanha deve ter um nome e uma descrição, que ficarão visíveis para os apoiadores. Após essa etapa, será gerado um link a ser divulgado a amigos e familiares que poderão escolher um valor de contribuição para auxiliar a financiar, coletivamente, o futuro educacional da criança cadastrada.

Os pais poderão acompanhar na plataforma do Tesouro Direto Coletivo todo o andamento da campanha. Além disso, será possível conferir os apoios já recebidos e quanto falta para alcançar o objetivo estabelecido. O passo a passo para a criação da campanha de financiamento está disponível no Blog do Tesouro Direto.

Segundo Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, essa é uma funcionalidade que permite a mobilização de toda a família e amigos no planejamento da educação de crianças e adolescentes por meio de "uma forma segura, rápida e fácil". "Pela primeira vez na história do programa os investidores poderão criar campanhas colaborativas que utilizarão o Tesouro Educa+ para viabilizar a concretização do sonho do curso superior ou especializações que ampliam as oportunidades no futuro de cada criança”, explica.

Na visão do diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoas Físicas da B3, Felipe Paiva, a cultura de investimentos no Brasil mudou junto com a nova geração — e é para esses jovens que a Secretaria do Tesouro Nacional, a B3 e os participantes do mercado estão olhando. "O Tesouro Coletivo traz mais uma alternativa para que não só o pai ou mãe participem da inclusão da criança no mundo do planejamento financeiro e investimentos, mas o tio, madrinha, familiares e amigos."

Tesouro para menores de idade

Outra novidade lançada nesta quinta-feira é a possibilidade de abertura de conta em nome do menor de idade dentro do Tesouro Direto através do cadastro rápido: o Cad&Pag.

O Cad&Pag é uma funcionalidade que facilita o registro de novos investidores no programa, permitindo o primeiro investimento de forma fácil e rápida. Ele integra os sistemas do Tesouro Direto, do Gov.br e das instituições financeiras em um processo unificado, que traz uma experiência única para o usuário, simplificando desde o cadastro das informações pessoais até a criação da conta com o banco ou corretora.

O passo a passo para a abertura de conta de menor de idade por meio do Cad&Pag pode ser acessado no Blog do Tesouro Direto (link para o blog).