Ebook gratuito mostra como gerar renda extra com Fundos Imobiliários; veja como baixar

São Paulo - O que você faria se pudesse receber um aluguel de R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000 ou até mais, todo santo mês — sem precisar ter um imóvel no seu nome?

Viajaria com maior frequência? Passaria mais tempo com sua família? Trocaria de carro? Colocaria seus filhos em uma escola melhor?

Pode parecer bom demais para ser verdade, mas mais de 1,7 milhão de brasileiros já pagam parte de suas contas ou até mesmo vivem de renda com os chamados Fundos Imobiliários - número que cresceu 660% em apenas 3 anos.

E a melhor parte:

Sem gastar sua energia lendo contratos;

Sem precisar fazer melhorias em apartamentos;

Sem precisar lidar com inquilinos;

E começando a partir de R$ 100,00.

O que são fundos imobiliários?

Os Fundos Imobiliários foram regulamentados no Brasil pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no ano de 1993.

Mas apesar de quase três décadas de existência, são poucos os brasileiros que sabem o que eles podem fazer por sua vida financeira.

Na prática, funciona assim:

Um grupo de investidores se une para comprar ou construir imóveis que dificilmente poderiam comprar por conta própria, para depois alugá-los ou revendê-los.

Aqui, não estamos falando de investimentos em “casinhas” ou “kitnets”. Mas, sim, de alguns dos imóveis mais importantes e valiosos do país.

Esses imóveis podem ser shoppings-centers, lajes corporativas, galpões logísticos, hotéis de alto padrão e até grandes propriedades rurais.

Depois, todo esse patrimônio é dividido em milhares de pedaços iguais, que são distribuídos proporcionalmente para cada um dos investidores, de acordo com investimento que eles fizeram.

Cada um desses pedaços é chamado de cota e é negociado na Bolsa brasileira.

Assim como em um imóvel convencional, ter uma cota te dá direito a receber uma parte dos aluguéis desses imóveis, que são alugados pelas maiores empresas do país.

Os ganhos obtidos com essas operações são distribuídos entre os participantes e são os chamados dividendos.

Assim, você pode ganhar dinheiro de duas formas com fundos imobiliários: com a valorização das suas cotas (quando os imóveis do fundo valorizam), e com a renda que recebe por cada cota que comprou.

Ou seja, o investidor que tiver 100 cotas, por exemplo, vai receber 10 vezes mais dividendos que o detentor de 10 cotas em um mesmo período, e assim por diante.

Mas como ter certeza de que o fundo vai distribuir esses aluguéis? Simples…

Pouca gente sabe, mas, em janeiro de 1999, o então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) assinou a Lei nº 9.779 – que regulariza a distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários.

Sem meias palavras, essa lei obriga os fundos a distribuírem 95% dos seus lucros semestralmente na forma de dividendos.

Mas na prática, a maior parte dos fundos opta por fazer esses pagamentos de forma mensal, como em um aluguel convencional.

O mais legal é que você não precisa ser nenhum expert em imóveis para receber essa renda extra todos os meses. E você já vai entender por quê.

Os fundos imobiliários são divididos em 2 categorias principais: os de tijolo, quando investem em um ou mais imóveis físicos para construção, venda ou aluguel; e os de papel, que investem em dívidas do mercado mobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), letras de crédito imobiliário (LCIs) ou até cotas de outros fundos imobiliários.

*Essa reportagem traz trechos do Ebook Gratuito Renda Passiva Permanente com Fundos Imobiliários