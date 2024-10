É preciso comprar ações americanas: ‘não tem o que fazer’, afirma analista

No mês passado, um otimismo tomou conta do mercado mundial quando o Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA) anunciou um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros do país.

O corte em si já era esperado de forma quase unânime, mas o valor “generoso” surpreendeu.

Porém, o mercado não deve esperar que isso aconteça de novo. Pelo menos não por ora.

Com os bons resultados divulgados no payroll (relatório mensal do mercado de trabalho) de setembro, reforçando o “pouso suave” (soft landing) da economia americana, entende-se agora que o Fed pode não ter mais tanta pressa para combater uma possível recessão.

Há quem especule que a reunião do Fed em novembro traga um corte de apenas 0,25 p.p. – ou sequer faça alterações.

E agora, seria esse um sinal de “alerta” para os investidores que se empolgaram com a renda variável? Afinal de contas, os juros mais baixos são uma boa oportunidade para investir na bolsa americana…

Em entrevista ao programa Giro do Mercado da última sexta-feira (4), o analista Enzo Pacheco, da Empiricus Research, casa de análise do grupo BTG Pactual, discutiu o que o investidor pode esperar desse cenário.

É preciso sempre estar investido na bolsa americana, segundo analista

Na visão de Enzo Pacheco, investir na bolsa americana é praticamente inevitável:

“O corte de juros que o Fed irá fazer pode ser menor que o esperado pelo mercado, [...] mas isso não deve impactar negativamente os resultados das empresas. E se você tem uma economia que está rodando bem com esses juros, vamos comprar ações. Não tem o que a gente fazer.”

Lembrando que a listagem da bolsa americana não conta com quaisquer empresas. São as empresas de maior valor de mercado do mundo – big techs como Apple, Google, Microsoft, Nvidia. Empresas que podem continuar se valorizando independente do cenário.

“Você pode estar com uma visão um pouco mais cautelosa ou um pouco mais otimista, mas você tem que sempre estar investido. Mesmo com o cenário diferente do inicial, você pode auferir ganhos no mercado de ações”, afirmou Enzo.

Como começar a investir em ações americanas

No programa, Enzo dividiu um pouco da estratégia por trás de sua carteira recomendada de ações americanas para este mês.

A aposta do analista em outubro vai muito além das big techs tão conhecidas do amplo público.

Enzo explicou que, após a queda de juros, prefere se posicionar no value investing: empresas tradicionais e de qualidade que estão baratas (em um bom ponto de entrada) e com alto potencial de valorização no futuro próximo.

Com isso, selecionou as melhores teses do mercado e compilou uma lista das 10 melhores ações americanas em outubro, abrangendo diversos setores da economia:

Uma seguradora de saúde;

Uma petroleira multinacional;

Uma operadora de cartões de crédito;

Dentre outras empresas.

O melhor da bolsa americana: confira carteira recomendada

A boa notícia é que o Money Times está disponibilizando como cortesia o acesso à carteira recomendada por Enzo Pacheco das 10 melhores ações americanas para comprar este mês.

Assim, você pode conhecer a “nata” da bolsa americana em primeira mão e tomar suas decisões de investimento baseadas em escolhas profissionais.

Lembrando: é de graça. Você só precisa clicar aqui, ou no botão abaixo, para conferir. Bons investimentos!

