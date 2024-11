Dividendos triplicaram graças a PETR4 e VALE3; em qual delas investir?

Alta de 228%. Esse foi o crescimento dos dividendos no 3º trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. As empresas brasileiras listadas em bolsa mais do que triplicaram os proventos distribuídos e geraram uma renda extra de centenas de bilhões para os investidores.

Os dados foram obtidos pela consultoria Elos Ayta para uma reportagem do portal de notícias Seu Dinheiro.

Segundo o levantamento, entre julho e setembro de 2023, a cifra distribuída pelas empresas listadas em bolsa chegou a R$ 43,5 bilhões. Já neste ano, os proventos atingiram R$ 148,5 bilhões – sem considerar as companhias do setor financeiro.

Os dois grandes destaques de dividendos no trimestre já são “figurinhas repetidas”: a Vale (VALE3) e a Petrobras (PETR4).

As duas estrelas da bolsa brasileira distribuíram, juntas, R$ 56,2 bilhões e são bastante conhecidas pelo mercado pelo pagamento de proventos “gordos”.

A gigante do minério de ferro chegou a ocupar o posto de maior pagadora de dividendos na América Latina neste trimestre em valores absolutos, mesmo pódio que no ano passado foi ocupado pela Petrobras:

Fonte: Seu Dinheiro

Já nos últimos 12 meses, quando considerado o dividend yield, as posições se invertem: a Petrobras entregou proventos de 12,8%, contra 8,4% da Vale.

A atratividade dos dividendos das duas maiores empresas da bolsa brasileira é inegável. O mercado todo fica de olho sempre que há a divulgação de novos proventos dessas companhias.

No entanto, embora o histórico de proventos da Vale e da Petrobras seja bastante atrativo, o estrategista-chefe da Empiricus Research, Felipe Miranda, tem recomendação de compra para somente uma das ações para buscar renda extra.

Na projeção do analista, uma das ações tem um horizonte bem otimista para os dividendos em 2025 e combina fundamentos favoráveis para o investidor.

Segundo as estimativas, o papel recomendado pode gerar proventos de 8% no próximo ano, além da possibilidade de “engordar” os pagamentos com possíveis gatilhos a serem acionados.

Não é à toa que Miranda incluiu uma dessas ações em uma carteira que seleciona ativos “premium” para buscar dividendos e acredita que há espaço para construir uma boa renda passiva com o papel.

Analista tem recomendação de compra para apenas uma das ‘gigantes’ da bolsa: Petrobras ou Vale?

Na carteira voltada para dividendos Double Income, liderada pelo estrategista-chefe da Empiricus, há a recomendação de compra para apenas uma das “gigantes” da bolsa: as ações da Vale (VALE3).

Mesmo com os resultados recentes pressionados pela queda do preço do minério de ferro e a desvalorização das ações desde o início do ano, a mineradora tem entregado dividendos positivos para os investidores.

Além disso, Miranda defende que a empresa está em uma trajetória de estabilização operacional e financeira. Esse contexto pode diminuir os receios do mercado e abrir a porta para “surpresas positivas” tanto por meio dos proventos quanto da valorização dos papéis.

As perspectivas otimistas sobre a continuidade dos dividendos “gordos” da Vale levaram Felipe Miranda a incluir as ações em seu portfólio focado em renda extra.

Mas cabe um alerta: embora o analista tenha boas expectativas sobre o papel, o portfólio tem uma posição bem pequena em VALE3 devido às incertezas do mercado de minério de ferro no cenário atual.

A ideia é capturar o potencial lucrativo da ação, mas mitigar os riscos com uma carteira diversificada que tem recomendação de compra para outras 11 ações promissoras para buscar renda extra (veja como conhecer todos os papéis aqui).

VALE3 é apenas uma das recomendações – portfólio completo pode ajudar a capturar renda extra

Este portfólio que indica as ações da Vale faz uma curadoria dos ativos mais “premium” do mercado para buscar renda extra.

Para capturar ganhos atrativos, Felipe Miranda recomenda diferentes classes de ativos geradoras de renda passiva:

Ações;

Fundos imobiliários;

Títulos de renda fixa.

Ou seja: além de VALE3, há uma série de outros ativos extremamente promissores que podem ajudar a aumentar o patrimônio por meio da valorização e dos proventos distribuídos.

Desde a criação da carteira Double Income, em outubro de 2018, o retorno acumulado chega a 123% do CDI com as três classes de ativos – sem contar a renda gerada com os dividendos pagos.

A boa notícia é que essa carteira está sendo distribuída gratuitamente para todos os leitores desta matéria. Desde a criação da carteira Double Income, em outubro de 2018, o retorno acumulado chega a 123% do CDI com as três classes de ativos – sem contar a renda gerada com os dividendos pagos.

Além disso, você terá:

Plantões de dúvidas;

Um grupo no Telegram com os principais acontecimentos do mercado;

Uma planilha de dividendos; e

Livros que podem te ajudar a tomar as melhores decisões com seu patrimônio.

É, de fato, um pacote de conteúdo completo que pode ser a chave para capturar renda passiva recorrente.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.