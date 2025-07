Dividendos em julho: veja quais são as melhores ações para investir

A Empiricus Research fez alterações estratégicas na sua carteira recomendada de dividendos para julho. As indicações são relativamente semelhantes às do mês passado, mas dois tickers foram substituídos.

Uma gigante do setor agrícola, por exemplo, deu espaço a uma das maiores instituições do sistema financeiro brasileiro (veja aqui). Ao todo, são 5 ações foram selecionadas.

Os analistas responsáveis por ‘garimpar’ cada um dos papéis são Rodolfo Amstalden, Ruy Hungria e Isabella Oliveira. Em um relatório de investimentos divulgado pela casa de análise financeira recentemente, eles afirmam que estão otimistas com o futuro do Ibovespa.

Principalmente porque “as empresas [listadas] têm conseguido mostrar resultados decentes”.

O ponto de atenção destacado diz respeito ao curto prazo — que exige, além de cautela, “ativos descontados e geradores de caixa capazes de aguentar eventuais tropeços” (algo que nem sempre é fácil encontrar).

DIVIDENDOS: ACESSE A CARTEIRA RECOMENDADA DA EMPIRICUS RESEARCH

O que afetou o Ibovespa no mês passado?

Em junho, o Ibovespa subiu 1,3% em relação a maio, alcançando os 138.854,60 pontos. É um crescimento banal, na visão dos especialistas da Empiricus Research.

Segundo eles, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira “fechou o mês praticamente de lado, com muitas notícias importantes, mas nenhuma capaz de fazê-lo tomar alguma direção”.

Uma das “big news” que movimentou a economia foi a mudança na taxa básica de juros.

Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a Selic em 0,25 p.p, deixando-a em 15% ao ano.

Muitos especialistas já esperavam que isso fosse acontecer. Mas a ata do encontro deu o que falar nos corredores da Faria Lima e região.

Isso porque o Banco Central (BC) não só sinalizou que esse patamar de dois dígitos deve continuar por um “período bastante prolongado”, como também abriu brecha para novos aumentos, caso seja necessário.

Parte do mercado financeiro, que já tinha começado a sonhar com cortes antes de 2025 acabar, não gostou.

O que está no radar dos analistas?

O que agradou mesmo foram os comunicados vindos dos Estados Unidos. Embora o Federal Reserve (FED) tenha mantido os juros estáveis, o clima por lá parece mais propício para um afrouxamento da política monetária.

“A verdade é que a inflação tem se mostrado cada vez mais controlada, o que pode permitir reduções de juros nos EUA em julho ou setembro, servindo como mais um incentivo para o corte da Selic no Brasil”, afirmam os analistas da Empiricus Research.

De acordo com Rodolfo Amstalden, Ruy Hungria e Isabelle Oliveira, “o problema é que no meio do caminho apareceu uma guerra”.

“Por mais que o conflito pareça controlado, ele segue como um tema relevante para julho, pois pode trazer uma volatilidade extra e atrapalhar os planos dos Bancos Centrais, considerando a relevância do petróleo para a inflação”, dizem.

Libere seu acesso à carteira recomendada de dividendos sem pagar nada por isso

Em meio a esse cenário complexo, marcado por sinais mistos, pode ser difícil decidir onde investir. Mas, graças a uma iniciativa da Empiricus Research, nenhum investidor precisa se preocupar com isso.

A maior casa de análise financeira independente do Brasil está disponibilizando o acesso a sua carteira recomendada de dividendos de forma 100% gratuita.

Isso significa que é possível conhecer todas as ações indicadas sem pagar absolutamente nada.

Para receber as recomendações, basta preencher as informações solicitadas nesta página de cadastro. Um e-mail com mais informações será enviado para sua caixa de entrada.

