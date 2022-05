Dividendos de VALE3 podem subir após recompra e acordo com Musk

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

Após um trimestre fraco que derrubou as cotações, as ações da Vale (VALE3) voltaram a subir com força nos últimos dias por conta do anúncio da reincorporação de até 10% do seu capital.

Nesta terça, as ações eram negociadas a R$ 83,31 e já subiam 6% em relação ao registrado no início do ano e à posição de uma semana atrás.

Fonte: Google Finance (03/mai/2022)

O principal motivo para esse movimento de remar contra o balanço de maneira otimista é a divulgação de que a companhia pretende comprar até 500 milhões de ações - ou cerca de 10% de seu capital.

Esse movimento é benéfico para o investidor essencialmente por dois motivos:

Significa que a própria empresa acha que sua ação está barata pelo que ela vale, de maneira que adquirir o próprio capital seja mais vantajoso do que investir em outros projetos;

Reduz a quantidade de fatias para distribuição do “bolo” dos dividendos, ou seja, cada acionista terá direito a um percentual maior dos lucros da mineradora.

Estes dois pontos são bem simples de entender, pelos seguintes raciocínios:

Quem, além da própria empresa, tem melhores informações para avaliar suas perspectivas para saber se está cara ou barata? Se R$ 90 em dividendos eram divididos entre 10 acionistas, cada um levaria R$ 9. Caso o número de acionistas caia em 10%, para 9 acionistas, cada um levará R$ 10 em dividendos.

Abrem-se, portanto, dois importantes argumentos para a compra de VALE3. Mas eles seriam suficientes para justificar a compra da ação, especialmente em um momento delicado para a China, um dos maiores compradores de minérios do mundo? A resposta pode ser encontrada neste relatório gratuito.

É HORA DE COMPRAR VALE? SAIBA A RESPOSTA EM RELATÓRIO GRATUITO

Acordo com Musk pode turbinar receita da Vale nos próximos anos

Segundo a agência de notícias Bloomberg, a montadora americana Tesla, empresa do bilionário Elon Musk, fez um acordo secreto com a mineradora brasileira, a fim de garantir o abastecimento de níquel para suas fábricas.

Fonte: Bloomberg Línea (30/mar/2022)

Os motivos são bem simples:

O níquel é um dos componentes mais importantes na fabricação de baterias , essenciais para a Tesla, cujo foco principal são os carros elétricos ;

A Rússia detém 17% da capacidade global de produção do níquel tipo 1, usado em veículos. Com a guerra e as sanções contra Moscou, o preço do metal já disparou na bolsa de Londres.

Essa informação, diante de uma declaração de Musk, prometendo um belo contrato às mineradoras capazes de explorar níquel, pode ser um indício de uma parceria de longo prazo da Vale com uma das maiores empresas do planeta.

“Por favor, extraiam mais níquel das minas. A Tesla vai dar um contrato gigante por um longo período a quem extrair níquel de forma eficiente e ambientalmente prudente”, disse Musk, segundo a Bloomberg.

[ANÁLISE GRATUITA] CONFIRA SE É UM BOM MOMENTO PARA INVESTIR EM VALE APÓS ACORDO COM MUSK

Grupo que lucrou 139% com VALE3 lança relatório gratuito sobre a mineradora

Analistas da série Melhores Ações da Bolsa (MAB), que tem um histórico importante relacionado à Vale, lançaram um novo relatório sobre a empresa, que pode ser acessado, de graça, neste link.

A compra da ação foi indicada por estes especialistas em 28/04/2020, quando VALE3 era negociada a R$ 34,87. Quem acompanhava o trabalho da MAB e seguiu a recomendação até agora, já embolsou um lucro de 139% em menos de dois anos. Basicamente, é o mesmo que trocar R$ 1.000 por R$ 2.490 sem fazer nada.

No momento, contudo, vivemos um novo cenário. Além disso, estamos falando de commodities, que podem sofrer fortes oscilações em seus preços com a instabilidade econômica global.

Para tomar uma decisão bem fundamentada sobre VALE3, portanto, é essencial contar com a análise de especialistas que já fizeram muito dinheiro com a mineradora. Esse conteúdo, normalmente restrito a assinantes pagos, está disponível gratuitamente no botão abaixo:

COMPRAR VALE OU NÃO? RELATÓRIO GRATUITO REÚNE TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE INVESTIR NA MINERADORA

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.