Dividendos da semana: Taesa (TAEE11), Bradesco (BBDC4) e mais; veja calendário

Nesta semana, diversas empresas brasileiras pagam dividendos, oferecendo uma oportunidade para os investidores obterem retorno sobre seus investimentos. Confira as principais empresas que distribuirão dividendos entre os dias 24 e 28 de junho de 2024.

Pagamento de dividendos da semana

Entre as empresas que pagarão divididendos estão:

Segunda-feira, 24 de Junho de 2024

Usiminas (USIM5) paga hoje dividendo de R$ 0,28305796 por ação

A Usiminas realiza hoje o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,28305796 por ação. Os investidores que têm ações da empresa na data de corte, 25 de abril de 2024, são elegíveis para receber o pagamento.

Quinta-feira, 27 de Junho de 2024

Taesa (TAEE11) paga JCP de R$ 0,42059110 por ação

A Taesa, uma das maiores empresas de transmissão de energia do Brasil, realizará na quinta-feira, 27, o pagamento de JCP no valor de R$ 0,42059110 por ação. Recebem os acionistas que têm ações na data de corte, 13 de maio de 2024.

Sexta-feira, 28 de Junho de 2024

Banco do Brasil (BBAS3) paga JCP de R$ 0,20424044 por ação

Na sexta-feira, 28, é a vez do Banco do Brasil pagar JCP no valor de R$ 0,20424044. Os investidores que possuíam ações em 13 de junho de 2024 têm direito a este pagamento.

Bradesco (BBDC3, BBDC4) paga JCP de até R$ 0,49204551 por ação

O Bradesco distribuirá JCP de R$ 0,44731410 por ação ordinária (BBDC3) e R$ 0,49204551 por ação preferencial (BBDC4) na sexta-feira, 28. Os acionistas que têm ações em 21 de dezembro de 2023 são elegíveis para receber a remuneração.

Copel (CPLE6) paga JCP e dividendo de até R$ 0,17492162 por ação

A Copel pagará JCP de R$ 0,17492162 por ação e dividendo de R$ 0,04569505 por ação na sexta-feira, 28. Os investidores que possuíam ações nas datas de corte, 29 de setembro de 2023 e 22 de abril de 2024, respectivamente, são elegíveis para estes proventos.

Cosan (CSAN3) paga dividendo de R$ 0,45147654 por ação

A Cosan pagará dividendos de R$ 0,45147654 por ação na sexta-feira, 28. Os acionistas que têm ações em 5 de junho de 2024 receberão o dinheiro.

Tabela de dividendos da semana

Ticker Empresa Tipo de Provento Data Com Valor Data de Pagamento USIM5 Usiminas Dividendo 25/04/2024 R$ 0,28305796 24/06/2024 TAEE11 Taesa JCP 13/05/2024 R$ 0,42059110 27/06/2024 BBAS3 Banco do Brasil JCP 13/06/2024 R$ 0,20424044 28/06/2024 BBDC3 Bradesco JCP 21/12/2023 R$ 0,44731410 28/06/2024 BBDC4 Bradesco JCP 21/12/2023 R$ 0,49204551 28/06/2024 CPLE6 Copel JCP 29/09/2023 R$ 0,17492162 28/06/2024 CPLE6 Copel Dividendo 22/04/2024 R$ 0,04569505 28/06/2024 CSAN3 Cosan Dividendo 05/06/2024 R$ 0,45147654 28/06/2024

Investir em ações que pagam dividendos é uma estratégia eficaz para obter renda passiva. As empresas listadas acima estão programadas para distribuir dividendos esta semana, oferecendo aos investidores a oportunidade de participar do crescimento e sucesso dessas corporações.

Para mais detalhes sobre os dividendos e outras oportunidades de investimento, continue acompanhando nossas atualizações.

O que são dividendos?

Os dividendos são uma parcela do lucro das empresas que é distribuída aos seus acionistas, proporcionando a eles um rendimento extra. Quando uma empresa têm bons resultados, geralmente, ela distribui dividendos. Trata-se de um indicativo de que a companhia é bem administrada e pode ser uma opção de investimento interessante.

Qualquer investidor que compra uma ação ou um conjunto de ações está, na prática, se tornando sócio de uma empresa. Por ter aplicado parte de seu patrimônio na estrutura daquele negócio, o investidor passa a ter direito a receber parte dos lucros gerados em determinado período.

Como funcionam os dividendos?

O pagamento de dividendos está sujeito à aprovação do conselho de administração de cada empresa, responsável por avaliar o crescimento, lucro, fluxo de caixa, força da indústria e formular a política de dividendos, determinar o valor, se houver, a ser distribuído aos acionistas.

Portanto, uma vez anunciada a distribuição de dividendos, o valor é determinado por ação e deve ser pago igualmente a todos os acionistas de uma mesma classe (ordinárias, preferenciais, etc.), detentores do ativo até determinada data, conhecida como Data-Com.