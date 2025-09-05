Dividendos: conheça a carteira que já rendeu 230% do Ibovespa em 2025

Muitos investidores se dividem entre investir em empresas que pagam dividendos atrativos ou buscar ganho de capital por meio da valorização dos papéis na bolsa.

Mas a boa notícia é que não é preciso escolher apenas um caminho. É possível combinar essas duas estratégias com uma carteira equilibrada e que reúna ativos promissores. Este é o caso da série Vacas Leiteiras, da Empiricus, que seleciona a dedo ações que apresentam:

Dividendos consistentes ;

Perspectiva de crescimento e valorização dos papéis.

Desde a criação, em fevereiro de 2014, a carteira recomendada na série valorizou 305%, contra 176,8% do Ibovespa, o principal índice de ações da bolsa brasileira.

Isso significa que os investidores que seguiram à risca as recomendações da série desde o início puderam multiplicar seu patrimônio por 4 vezes.

Em 2025, o desempenho positivo se mantém: até o dia 1º de agosto, o retorno da carteira foi de 24,5%, contra 10,6% do Ibovespa – um rendimento de 230% do benchmark no ano.

A série é comandada pelo cofundador da Empiricus Rodolfo Amstalden, juntamente com os analistas Ruy Hungria e Isabelle Lima.

Quais são os critérios de seleção na carteira Vacas Leiteiras?

Segundo Hungria, um dos segredos para a carteira ter atravessado cenários macroeconômicos complicados, juros altos e, ainda assim, se mantido consideravelmente acima do Ibovespa, é a solidez das ações escolhidas.

“Pensamos em uma carteira que começa pela proteção de patrimônio. Se não fosse assim, teríamos nos dado mal muitas vezes no passado recente. É uma carteira que tem grande parte da composição feita por ativos muito sólidos, dominantes de mercado, com posições de balanço forte e que também pagam dividendos”, explica.

No entanto, engana-se quem pensa que escolher ações de empresas sólidas e pagadoras de dividendos significa abdicar do potencial de valorização.

“Sempre vamos investir com a visão de que o dividendo é apenas uma parte do retorno do acionista. Nossa carteira é pautada em empresas baratas, que estão em preços atrativos, mas que no pior cenário não perdem muito. Ao mesmo tempo, elas têm perspectivas positivas de valorização no melhor cenário”, disse Hungria.

Prova disso é o desempenho de algumas ações recomendadas no portfólio em 2025:

Uma ação de banco que sobe 36% ;

Uma ação de telefonia que sobe 46% ;

Uma ação de seguradora que sobe 46% ;

Uma ação de uma construtora voltada para a alta renda que sobe 54% ;

Uma ação de uma construtora voltada para a baixa renda que sobe 59% .

“São empresas de muita qualidade, negociando a preços descontados e com momentos de resultados bons”, complementa.

Ações boas pagadoras de dividendos estão no radar deste analista no cenário atual

O analista enfatiza que, para qualquer investidor da bolsa, é sempre importante ter boas pagadoras de dividendos na carteira. No entanto, no momento atual, de incertezas e turbulências – especialmente após o “tarifaço” de Donald Trump sobre o Brasil –, essas companhias se tornam ainda mais importantes no portfólio.

“Não temos um sinal claro de que o ambiente macroeconômico vai realmente melhorar e pode ser que tenhamos turbulência pela frente. Nesse cenário, empresas pagadoras de dividendos, com fluxo de caixa e endividamento baixo trazem segurança e renda para o portfólio”, explicou.

Entenda como acessar a carteira Vacas Leiteiras, da Empiricus

Ao ter acesso à série Vacas Leiteiras, da Empiricus, você poderá conferir a carteira completa que rendeu 230% do Ibovespa – atualmente, ela conta com 15 ações.

Além do portfólio, os assinantes têm acesso a:



Relatórios semanais sobre o mercado e sobre as ações da carteira;

Podcasts mensais em que os analistas tiram as dúvidas dos assinantes;

Radar de renda : recomendações extras para fazer operações no mercado de opções;

Cronogramas de pagamento de dividendos das empresas recomendadas;

Livros e planilhas para impulsionar seus conhecimentos sobre investimentos;

Cursos sobre ações – e mais.

