Dividendos: 5 ações para investir e receber pagamentos a cada 30 dias

Se você quer montar uma boa carteira de dividendos, precisa buscar empresas capazes de fornecer dividendos praticamente todos os meses. É isso que os analistas da Empiricus Research (maior casa de análise independente do Brasil) levaram em conta ao montar um novo portfólio com as 5 melhores ações para buscar dividendos em dezembro.

São 5 companhias maduras inseridas em grandes mercados, incumbentes e líderes, de qualidade, que apresentam sólidos balanços, com claras vantagens competitivas e fortes barreiras de entrada.

Além disso, o modelo de negócio das empresas é resiliente, pois elas estão inseridas em setores de fortes tendências seculares e estabilidade de margens, altos níveis de liquidez e boa margem de segurança (níveis de valuation e carrego).

São algumas das maiores e mais antigas empresas do país, que já passaram por muitas crises e não apenas sobreviveram como saíram ainda mais fortes de cada uma delas.

As companhias são fortes geradoras de caixa e por serem gigantes e já estabelecidas em seus respectivos mercados preferem distribuir os seus lucros para os seus acionistas em forma de dividendo do que reinvestir o valor.

Os dividendos são o foco dessas empresas

Que fique claro que o foco principal da carteira com 5 ações idealizada pela Empiricus Research não é a de ganho de capital.

É claro que por focarem em empresas que embora sejam grandes estão baratas, o ganho de capital pode sim aparecer em algum momento. Inclusive, o momento atual é propício para este ganho duplo.

Mas por serem empresas enormes, dificilmente você vai conseguir dobrar, triplicar ou multiplicar o seu dinheiro expressivamente a partir delas.

A ideia da casa de análise, como dito no começo do texto, é que você aproveite a geração de caixa robusta dessas empresas e receba renda mensal em formato de dividendo.

‘O objetivo é encontrar empresas que possuem capacidade de geração de caixa livre (GCL) comprovada, permitindo a distribuição de proventos de forma sustentável ao longo do tempo, para que os acionistas possam se beneficiar do fenômeno dos juros compostos (compounding), potencializando o retorno total.’ - afirma a casa de análise

Pelo menos R$ 800 milhões serão distribuídos aos acionistas em dezembro

Para que você tenha ideia da pujança que todas as companhias selecionadas possuem, apenas em dezembro essas companhias vão pagar juntas ao menos 800 milhões de reais para os seus acionistas.

É claro que você não receberá esse valor na sua conta, ele será dividido para os milhares de acionistas que cada empresa possui.

Além disso, recebe mais dividendos quem detém mais ações. Mas isso não significa dizer que os acionistas minoritários receberão pouco.

Afinal, estamos falando de 5 das maiores pagadoras de dividendos do país. Fora o fato de que as quantias podem ficar ainda maiores daqui para frente.

Você pode lucrar ainda mais nos próximos meses

Afinal, estamos vivenciando uma virada no ciclo da taxa de juros no Brasil e no mundo. O FED (Banco Central americano) não subiu a sua taxa de juros na última reunião realizada. Além disso, os dados de inflação e atividade econômica nos EUA vieram abaixo da expectativa do mercado, o que fez o mercado ficar otimista com possíveis cortes na taxa antes do esperado.

Isso é importante, pois a taxa de juros nos Estados Unidos é o principal índice que guia o mercado financeiro. Isto é, quando a taxa de juro está em patamares elevados, os investidores ficam ‘avessos ao risco’ e começam a investir em títulos da renda fixa em vez de ações.

Além desse fato, com o aumento da taxa de juro nos EUA, outros países são forçados a aumentarem suas próprias taxas básicas de juros para que não ocorra ‘fuga de capital’.

Afinal, não dá para pagar 6% ao ano sendo um país emergente - igual ao Brasil - se a maior economia do mundo está pagando 5% ao ano com o menor risco do planeta.

Além desse efeito imediato no preço das ações, o aumento da taxa de juros causa um outro efeito importante na economia.

Quanto maior é a taxa de juros em um país, menor tende a ser o consumo das famílias - já que fica mais caro tomar dinheiro emprestado.

Quanto menor o consumo, menor o lucro das empresas, que são forçadas a demitirem seus funcionários, diminuindo ainda mais o consumo.

Do outro lado, quanto menor a taxa de juros, mais as pessoas conseguem consumir, mais as empresas vendem e mais elas lucram - aumentando a quantidade de dividendos que essas empresas podem distribuir aos seus acionistas.

Conheça a carteira para buscar proventos todos os meses

Em outras palavras, investir nas melhores pagadoras de dividendos agora pode render dividendos ainda maiores em 2024.

Para a maior casa de análise independente do Brasil, Empiricus Research, está claro: estas 5 ações são as melhores opções para receber dividendos na conta.

A combinação delas proporciona aos investidores a chance de receber dividendo a cada 30 dias na conta.

Para conhecer a lista completa, basta clicar aqui e fazer um cadastro gratuito - você não paga nada e recebe a lista imediatamente no seu email.

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus