Descubra proteger seu dinheiro das oscilações de câmbio

As oscilações do câmbio impactam diretamente o dia a dia dos brasileiros, afetando o preço de produtos importados e até mesmo o de itens essenciais, como alimentos e eletrônicos.



Para proteger o patrimônio, a diversificação da carteira de investimentos é uma das estratégias usadas por quem quer mitigar os riscos associados à volatilidade cambial.

“O dólar não é uma moeda volátil: a volatilidade está no real. Isso significa que investir no exterior é uma maneira de se proteger dessa volatilidade, especialmente quando pensamos no longo prazo”, explica Paula Zogbi, head de conteúdo da Nomad.

Vantagens dos ativos dolarizados para proteger o patrimônio

Uma das formas de blindar os investimentos das flutuações do câmbio está na aplicação recorrente em ativos dolarizados. Isso porque o dólar atua, neste caso, como um refúgio, ajudando a compensar perdas durante momentos de maior instabilidade na economia.

“É importante manter sua alocação sempre balanceada, o que significa fazer aportes de maneira uniforme em dólares e em reais recorrentemente”, diz Zogbi.

Como proteger seus ativos em dólar

Ao investir em ativos dolarizados, é importante considerar dois aspectos: o primeiro é entender o próprio perfil de investidor. Isso significa saber o quanto o investidor está disposto a arriscar e qual é a sua capacidade de suportar as flutuações do mercado. Fazer um teste de perfil pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar na escolha dos ativos mais adequados às necessidades e expectativas, já que o mercado internacional oferece opções para todos os tipos de investidores.

O segundo ponto importante é o prazo dos investimentos. Aqueles de maior risco, como os ativos dolarizados, geralmente são mais voláteis e, por isso, mais recomendados para objetivos de médio e longo prazo.

A razão para isso é que, ao longo do tempo, a diversificação de investimentos tende a suavizar as flutuações do mercado e do câmbio, trazendo resultados mais estáveis. “Se os movimentos normais do mercado tiram seu sono, sua carteira pode estar desenquadrada”, alerta Zogbi.

Proteger o patrimônio contra as variações cambiais exige, portanto, uma estratégia de diversificação bem estruturada e balanceada entre ativos locais e internacionais. Com isso, é possível minimizar os impactos das oscilações do real, preservando o poder de compra e a segurança financeira em um cenário de incertezas econômicas.