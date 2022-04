Descubra como ganhar até US$ 2 mil por mês jogando videogame

Enquanto a maioria das pessoas acorda cedo para ir trabalhar e, ao fim do mês, receber um pagamento insuficiente, tem gente ganhando US$ 500, US$ 1 mil e até US$ 2 mil por mês jogando videogame.

E não se trata de jogadores profissionais, que disputam torneios. Praticamente qualquer pessoa pode aprender a fazer isso direto de sua própria casa, desde que saiba quais são os jogos de maior potencial.

Essa é exatamente a proposta da Dux, uma guilda (associação de jogadores) focada em jogos play-to-earn (ou "jogue para ganhar", numa tradução livre). Os jogadores dessa guilda não pagam nada para jogar e podem ganhar entre US$ 300 a US$ 2 mil por mês.

Ou seja, na cotação desta quinta-feira, 5, de R$ 4,72, estamos falando de ganhos que podem variar entre R$ 1.416,93 e R$ 9.446,20 por mês. E o melhor: a maioria dos jogos exige pouquíssimo tempo por dia e podem ser jogados através do celular.

Se você quiser entender mais, eu já vou te explicar exatamente como isso é possível — e como já tem gente ganhando dinheiro com isso agora, enquanto você lê este texto.

De youtubers a jogadores profissionais; hoje em dia, praticamente qualquer um consegue viver de sua paixão

Pode parecer bizarro imaginar que algumas pessoas estão sendo pagas para jogar videogame — algo que, antigamente, tinha como objetivo apenas a diversão.

Pois é, mas isso é possível. Os tempos estão mudando e, a cada dia que passa, formas de ganhar dinheiro inesperadas são criadas.

Há dez anos, por exemplo, seria impossível dizer que fazer vídeos para o YouTube daria algum dinheiro. Quem fazia isso no começo, fazia apenas por diversão, sem visar ganhos financeiros.

Atualmente, muitos canais no YouTube ganham milhões de dólares por ano fazendo vídeos. Um dos principais youtubers do mundo, o MrBeast, faturou US$ 54 milhões só em 2021.

Da mesma forma, com os campeonatos de jogos eletrônicos (os chamados e-sports), muitos gamers conseguem ganhar uma fortuna para, simplesmente, fazer o que fariam de graça em seu tempo livre.

Em um dos principais jogos eletrônicos do momento, Dota 2, o prêmio pago para o time vencedor do campeonato mundial já chegou a atingir US$ 40 milhões.

Com tanto dinheiro circulando nesse ambiente virtual, não iria demorar muito para aparecer uma oportunidade de renda extra acessível à maioria das pessoas.

E é exatamente essa a oportunidade que a Dux quer trazer.

Com essa oportunidade, você não precisa ser profissional nem participar de campeonatos para poder ganhar dinheiro jogando. Você vai investir alguns minutos por dia em jogos de celular focados especificamente em gerar dinheiro para seus jogadores.

Parece impossível, mas isso já está acontecendo atualmente. Tudo começou em 2021, com o jogo Axie Infinity.

Renda com videogame salvou muitas famílias durante a pandemia

Muitos ficaram sabendo dessa tendência com a explosão da criptomoeda AXS. Mas o que alguns não podem saber é que o Axie Infinity é um jogo em que os jogadores são pagos pelas tarefas que realizam dentro do ambiente virtual.

Os pagamentos podem ser tão generosos que, durante a pandemia, muitas pessoas com dificuldades financeiras usaram o jogo para pagar as contas.

Depois do sucesso desse jogo, muitas empresas perceberam que esse modelo de negócios tem ótimo potencial para dar certo. Surgiram assim centenas de jogos no mercado com foco em pagar os usuários.

É claro que, como na maioria dos mercados embrionários, grande parte desses jogos não tem qualquer fundamento, sendo criado somente para surfar a nova onda.

Se você quiser começar a ganhar dinheiro jogando, a Dux quer te ajudar (de graça)

É aí que entra o trabalho importantíssimo da Dux, empresa focada nesses jogos e que sabe separar o "joio do trigo" — ou seja, quais são os jogos em que vale a pena investir seu tempo.

A empresa vai abrir uma oportunidade para ensinar quem quer fazer uma renda extra em dólar, jogando os jogos mais promissores do momento por apenas 40 minutos por dia.

Se você ainda está cético quanto a isso ser real ou não, lembre-se do que falamos sobre os youtubers em 2010. É provável que estejamos vivendo um cenário semelhante atualmente em relação aos jogos.

E além disso, a Dux vai oferecer um workshop para quem quiser entender um pouco mais como isso funciona. Você não paga nada para participar e pode aprender uma nova forma de gerar renda extra para ajudar nas contas.

