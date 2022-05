Desconto de Jeff Bezos’: como split de ações da Amazon pode gerar lucros

Desde 1999, a Amazon não faz uma “promoção” como a que anunciou recentemente: a empresa de Jeff Bezos fará o desdobramento de suas ações, na razão de 1 para 20. O processo, que também é chamado de split, consiste em dividir o preço por ação por um valor e multiplicar a quantidade de ações pelo mesmo número. Em outras palavras, se o acionista detém 10 cotas a US$ 2.785,58, passará a ter 200 cotas de US$ 139,28.

A prática é relativamente comum entre as empresas de capital aberto que, ao diminuir o valor unitário de seus papéis, aumentam sua liquidez na Bolsa. Outras techs como Alphabet (controladora do Google), Tesla e Apple já fizeram a mesma coisa. É importante deixar claro que isso não afeta o patrimônio dos acionistas, já que eles continuarão com a mesma quantidade de ações, proporcionalmente falando.

Esta é uma oportunidade para quem ainda não é acionista se posicionar nas ações de uma das empresas mais valiosas do mundo e buscar lucros.

E para quem já investe é também uma oportunidade de aumentar a posição na empresa.

Isso porque as ações terão o seu preço consideravelmente reduzido. Como dito anteriormente, o preço atual do papel será dividido por 20. Isso quer dizer que, se antes você precisaria desembolsar aproximadamente US$ 2.800 para comprar AMZO34, agora serão necessários em torno de US$ 140.

Mas atenção: a “promoção” só vale até o dia 27 de maio. E vamos explicar por quê.

Nas últimas 5 vezes em que ‘Bezos foi às compras’, os acionistas lucraram

Como dito anteriormente, um dos motivos para fazer o split de ações é aumentar a liquidez (volume de negociações) da empresa na Bolsa. Além disso, com as cotas mais baratas, os investidores de menor porte também podem adquirir e aumentar suas posições. Afinal, comprar lotes de uma ação que custa mais de 2 mil dólares não é muito acessível para grande parte das pessoas físicas.

Mas o desdobramento por si só não é um indicativo de valorização dos papéis. Outro fenômeno é.

A recompra de ações.

Sim, é isso mesmo que você leu: a Amazon está aumentando sua quantidade de papéis em circulação através do split e adquirindo ela mesma esses papéis, com a recompra.

Até aí, você poderia se perguntar: mas o que eu tenho a ver com isso? Por que uma estratégia de negócios de uma multinacional de tecnologia impactaria no meu patrimônio?

Bom, porque em todas as outras 5 vezes que a Amazon resolveu recomprar suas ações, elas tiveram valorizações significativas no médio prazo.

Na média, foram 42% de valorização em 6 meses, 100% em 1 ano e 132% em 2 anos. Veja só no gráfico abaixo, preparado pelo Morgan Stanley:

Fonte: Morgan Stanley

Apesar de retornos passados não serem garantia de ganhos futuros, analisando o gráfico, você pode ver que, após a recompra de 2008, alguns acionistas conseguiram retornos de 268% em apenas dois anos. Coincidência? Talvez.

Mas para Richard Camargo, analista especializado no setor de tecnologia, trata-se de uma oportunidade de investimento bem promissora para quem quer buscar lucros com uma das maiores empresas do mundo.

Inclusive, Camargo preparou um relatório gratuito em que explica detalhadamente sua tese de investimentos na Amazon (clique aqui para baixar).

Resumindo, estamos diante do seguinte cenário:

Com o desdobramento, as ações da Amazon ficarão mais baratas , diminuindo em 20 vezes o seu preço e facilitando a compra por investidores de menor porte;

Já com a recompra feita pela empresa, essas mesmas ações podem se valorizar no curto e médio prazo , entregando retornos formidáveis para os acionistas.

Pagar barato e ainda poder ganhar mais dinheiro depois? De fato, parece que estamos diante de uma “promoção” extraordinária na Loja de Tudo, apelidado dado à empresa de Bezos.

COMO O DESDOBRAMENTO E A RECOMPRA DE AÇÕES DA AMAZON PODE SER UMA OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO? ENTENDA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Veja como receber R$ 120 para investir

Só que existe uma condição se você quiser aproveitar esta oportunidade: é preciso comprar ações da Amazon até o dia 27 de maio, devido ao cronograma previsto para o desdobramento e recompra dos papéis.

Isto significa que você tem menos de um mês para colocar AMZO34 na carteira.

Sendo assim, penso que a proposta a seguir pode te interessar: você pode receber R$ 120 para investir na Amazon (ou em qualquer outra coisa, podendo inclusive sacar o dinheiro e fazer o que bem entender com ele).

Assim, além do acesso ao relatório gratuito do analista Richard Camargo, contendo sua tese de investimentos sobre o potencial de valorização de Amazon, existe ainda uma forma de você receber R$ 120 para poder investir na empresa de Bezos.

Clicando no botão abaixo, você pode baixar o relatório e também saber mais sobre como garantir esses R$ 120 para sua conta:

BAIXE O RELATÓRIO GRATUITO SOBRE AMAZON E VEJA COMO GANHAR R$ 120 PARA INVESTIR