‘Descartar um rali de fim de ano agora é pedir pra errar’, diz analista; entenda

É verdade que a bolsa brasileira não vive seu melhor momento. Após a divulgação de um ajuste fiscal aquém do esperado por parte do governo, somado à isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês, o Ibovespa derreteu.

No ano, o principal índice da bolsa acumula queda de -5% e chegou a negociar a 124 mil pontos na última semana, frente à decepção e à incerteza do mercado acerca das últimas notícias.

Com isso, já se estima que o Copom (Comitê de Política Monetária) eleve a Selic em 0,75 p.p na próxima reunião, marcada para os próximos dias 10 e 11 de dezembro, de acordo com a projeção de analistas. Assim, a taxa básica de juros deve atingir 12% ao ano.

Em torno de tantas notícias negativas, o pessimismo tomou conta do mercado e há quem diga que as oportunidades na bolsa brasileira já se esgotaram e é hora de “pular fora”.

No entanto, Larissa Quaresma, analista da Empiricus, discorda. Na visão dela, apesar de termos perdido o grande gatilho que tínhamos à vista para a bolsa – que era o ajuste fiscal –, isso não significa que a bolsa brasileira deixou de ser interessante.

“Nessas horas em que o mercado está muito pessimista, é quando costuma aparecer um gatilho do além, que gera uma cascata positiva de reapreçamento”, afirma.

Para a analista, a bolsa está estupidamente barata agora e costuma ser justamente nesses momentos que surgem boas oportunidades para ganhar dinheiro.

Por esse motivo, ela também não deixa de acreditar na possibilidade de um rali de fim de ano: “descartar um rali de fim de ano agora é pedir pra errar”, disse.

Os dois setores que não podem deixar de fazer parte da carteira do investidor em dezembro

Para dezembro, Larissa destaca que está priorizando mais defensividade. “O juro subiu rapidamente no 2º semestre, isso pesa sobre as empresas mais alavancadas. Por isso, estamos preferindo setores menos cíclicos e empresas menos alavancadas”, disse.

Em outras palavras, a analista está preferindo recomendar ações menos dependentes de variáveis macroeconômicas como o dólar e os juros, ou que sejam ajudadas por esses dois fatores, e que tenham um nível de endividamento menor.

Um desses setores, para ela, é o financeiro. Trata-se de um setor menos cíclico e que tende a se manter rentável mesmo em cenários mais desfavoráveis para a bolsa. Com isso em mente, ela aumentou 25% da exposição da carteira em ações do segmento, sendo 15% em bancões, 5% em seguradoras e outros 5% no mercado de capitais.

Um dos destaques da carteira para esse segmento é a BR Partners (BRBI11). É uma novidade de dezembro de uma ação em que a analista enxerga bom potencial de valorização, pagamento de dividendos e alto nível de rentabilidade.

Mas a analista destaca que o setor elétrico também ocupa boa parte da carteira. “Outros 25% estão nele, com duas empresas, uma geradora e uma distribuidora de energia”, explica. As elétricas têm uma natureza pouco cíclica, muito resiliente e são conhecidas como excelentes pagadoras de dividendos.

Uma das recomendações de Quaresma para esse setor é a Eletrobras (ELET6). Na visão dela, a ação tem ganhado cada vez mais relevância após a privatização e uma resolução de conflitos com a União pode destravar muito valor para a empresa.

Mas é claro que essas são apenas duas indicações de dezembro. Além delas, há mais 8 ações que estão no radar de Larissa Quaresma para o mês. Trata-se de ações de diferentes setores da economia, mas que têm alguns pontos em comum:

São ações de qualidade;

Com potencial de proteger a carteira;

Com potencial de valorização;

Podem gerar retornos superiores aos principais índices acionários locais.

Gratuito: conheça as 10 ações mais recomendadas para dezembro

Todos os meses, Larissa Quaresma “garimpa” a bolsa brasileira em busca das 10 ações com maior potencial de valorização e as recomenda aos investidores. E a carteira do mês de dezembro já está disponível para qualquer pessoa interessada.

Você acaba de conhecer dois nomes da carteira: BR Partners (BRBI11) e Eletrobras (ELET6). Mas, além destes, há outros 8 papéis de empresas que a analista enxerga um bom potencial para essa reta final do ano.

Essa carteira foi disponibilizada como cortesia pelo Seu Dinheiro/Money Times. Ou seja, você não precisa pagar nada e nem se comprometer de nenhuma forma para poder acessar todas as indicações.

