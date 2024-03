Das 10 ações preferidas dos mais ricos, só 2 valem o investimento agora

Um levantamento mensal feito pela Smartbrain, sistema on-line de consolidação de investimentos, apontou quais foram as 10 ações preferidas dos mais ricos no mês de janeiro.

A pesquisa foi conduzida com base na plataforma da empresa, que processa todos os dias mais de 340 mil extratos de investimentos, totalizando um patrimônio superior a R$ 250 bilhões.

De acordo com o levantamento, a lista de ações é, em sua maioria, conservadora, com foco em papéis de instituições bancárias e empresas exportadoras de commodities, mas traz também a presença de ativos estrangeiros.

Veja a seguir as ações favoritas dos mais ricos:

Vale (VALE3); Banco do Brasil (BBAS3); B3 (B3SA3); PetroRio (PRIO3); Vivo (VIVT3); Hapvida (HAPV3); SLC Agrícola (SLCE3); Itaú Unibanco (ITUB4); Mercado Livre (MELI34); Taesa (TAEE11).

No entanto, isso não significa que todas as ações listadas acima estão em uma boa oportunidade de compra agora. Pelo menos é nisso que acreditam os analistas da Empiricus Research, empresa do grupo BTG Pactual.

A verdade é que apenas 2 ações desta lista estão entre as preferidas deles agora. Elas foram recomendadas num ranking com as melhores ações para investir e buscar dividendos gordos.

Todos os meses, os analistas da casa selecionam ações em que enxergam maior potencial de pagamento de dividendos e, além disso, algum gatinho de valorização. E, na seleção mais recente, apenas 2 ações da lista acima foram incluídas.

A seguir, confira quais ações são essas e como você pode ter acesso ao ranking completo de forma gratuita.

As 2 ações preferidas dos mais ricos que deveriam estar na sua carteira agora

Entre as 10 ações preferidas dos mais ricos, somente 2 estão entre as preferidas dos analistas da Empiricus Research. São elas Itaú (ITUB4) e B3 (B3SA3).

O Itaú é hoje o banco mais valioso do Brasil, com valor de mercado de R$ 300 bilhões, mas que, nos últimos anos, não teve um desempenho muito inspirador, na visão dos analistas.

Para começar, a Selic abaixo de 5% ao ano trouxe uma competição com as fintechs, que acabaram “roubando” os clientes dos bancões. Além disso, o cenário macroeconômico favorável até o fim de 2021 ajudou mais o Bradesco e o Santander, que possuem estratégias de concessão de crédito mais agressivas.

Mas, os analistas acreditam que o cenário mudou bastante desde então, o que pode ajudar no desempenho das ações do Itaú.

“A alta da Selic afastou a competição nociva das fintechs, e a piora do macro desde 2022 tem impactado os resultados do Bradesco e do Santander, cujas carteiras de crédito são mais vulneráveis a uma piora econômica”, explicam.

Com isso, os analistas acreditam que o Itaú abriu uma oportunidade de compra. Hoje, o banco negocia com um bom desconto em relação à sua média histórica, tanto em termos de Preço sobre Lucro (P/L) como de Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP).

Além disso, os analistas destacam que o Itaú paga dividendos mensalmente aos acionistas e faz distribuições complementares, quando oportuno.

Já no caso da B3 (Bolsa, Brasil e Balcão), os analistas enxergam que um horizonte de taxas menores para os juros incentiva os investidores, sejam eles institucionais ou de varejo, a buscar destinos mais produtivos para o seu capital, o que pode impulsionar as ações.

“Observando dados históricos de negociação da B3, fica clara uma correlação inversa entre o patamar da Selic e o giro das ações. Por isso, projetamos alguma retomada de volume, com efeito mais pronunciado em 2024”, dizem.

Além disso, os analistas acreditam que a ação está barata: “a B3 negocia a 16 vezes o seu lucro estimado para 2024, o que nos parece atrativo diante do múltiplo médio de 20 vezes nos últimos 5 anos”.

Não é só ITUB4 e B3SA3: conheça outras 3 ações que valem a pena agora, segundo a Empiricus

