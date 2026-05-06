Da Nvidia à Amazon: as apostas desse gestor para as companhias de IA

O avanço da inteligência artificial (IA) já começa a se refletir nos resultados das empresas e pode beneficiar uma lista ampla de companhias nos próximos anos, segundo o ex-gestor de hedge fund e apresentador do Mad Money, Jim Cramer, da CNBC.

Ao comentar a temporada de balanços do primeiro trimestre, ele afirmou que o movimento tem gerado uma explosão de lucros e indicou nomes que, na avaliação dele, estão bem posicionados para capturar esse crescimento.

Cramer, que já comandou o fundo Cramer Berkowitz antes de migrar para a mídia, disse que a IA é "inexorável" e afirmou que o conjunto dessas empresas representa uma "lista de compras para 2026 e além".

Em vez de destacar um único protagonista, ele citou companhias de diferentes segmentos diretamente ligados ao avanço da tecnologia.

Entre os nomes mencionados estão as empresas de energia Vistra, GE Vernova e Constellation Energy, apontadas como beneficiárias do aumento da demanda por eletricidade gerada pela expansão dos data centers.

No segmento de semicondutores, Cramer destacou a Nvidia e incluiu concorrentes como AMD e Intel.

Ele também citou empresas ligadas a memória e armazenamento, como Western Digital e Micron Technology, além de fabricantes de equipamentos essenciais para a produção de chips, como ASML e Applied Materials.

A lista inclui ainda companhias de infraestrutura tecnológica. Cramer mencionou a Dell Technologies, na fabricação de servidores, a Vertiv, em soluções de resfriamento, e a Eaton, em equipamentos elétricos utilizados nesses sistemas.

No campo de conectividade, ele apontou nomes como Cisco Systems, Arista Networks e a fornecedora de fibra óptica Corning. Para garantir a operação contínua dos data centers, também citou empresas de energia de backup, como Caterpillar e Cummins.

Entre as grandes plataformas digitais, o apresentador destacou a Amazon, com a AWS, a Microsoft, com o Azure, e o Google, com o Google Cloud, como empresas que se beneficiam diretamente do uso crescente de IA.

Ressalta-se que os nomes não são uma indicação de investimento da EXAME. Cada investidor deve avaliar individualmente o seu portfólio e considerar suas particularidades e riscos.