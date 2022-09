CVM promove Semana Mundial do Investidor 2022; veja como participar

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) realiza, a partir da próxima segunda-feira, 3 de outubro, até domingo, 9, a Semana Mundial do Investidor 2022. O evento tem como temas centrais resiliência do investidor e finanças sustentáveis e contará com iniciativas presenciais, online e híbridas, de forma gratuita, com foco em educação financeira e na proteção aos investidores.

Em sua sexta edição, a semana integra a World Investor Week (WIW), realizada pela Organização Internacional das Comissões de Valores, a IOSCO, e coordenada, em âmbito global, pelo Comitê de Investidores de Varejo da IOSCO (o “Comitê 8”), sendo promovida, em cada país, pelos membros da IOSCO.

Neste ano, as ações da campanha envolvem cursos presenciais e à distância, divulgação de mensagens em redes sociais, lançamento de projetos educacionais e divulgação de vídeos com temas de interesse do público.

Não há conteúdos comerciais ou recomendações de produtos, empresas, marcas ou serviços específicos, e os temas deste ano complementam os abordados nas edições anteriores: prevenção contra fraudes e golpes, criptoativos e finfluencers.

Para participar, os interessados devem conferir a programação oficial do evento no site.

