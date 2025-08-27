Cosan (CSAN3) exige ‘paciência para colher os frutos’: hora de investir?

O ano de 2025 tem sido amargo para os acionistas da Cosan (CSAN3). A companhia já acumula perdas de 31% desde janeiro e a divulgação do último balanço só reforçou o clima negativo em torno da holding de Rubens Ometto.

Veja os destaques do resultado:

O prejuízo líquido disparou mais de 300% e chegou a R$ 946 milhões entre abril e junho deste ano;

A alavancagem chegou a 3,4 vezes, um leve aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior; e

O Ebitda sofreu uma queda de 18% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research, acompanha o papel de perto e defende que os números apresentados pela empresa foram melhores que o esperado no 2T25.

Ainda assim, o mercado segue “arisco” sobre a ação, de olho principalmente no endividamento da companhia e no desempenho das subsidiárias da holding, como é o caso da Raízen (RAIZ4).

Para ter ideia, em um mês, o papel da produtora de etanol despencou 30% e já se aproxima de virar uma “penny stock”, custando R$ 1,03. No ano, a queda já acumula mais de 50%:

Mas, afinal, diante desse cenário difícil para a holding Cosan, a ação oferece oportunidade de compra ou o melhor a se fazer é ficar de fora dos papéis? Larissa Quaresma se debruçou sobre a tese e deu o veredito do que fazer com CSAN3 – entenda a seguir.

LEIA TAMBÉM: Carteira de 10 melhores ações para investir agora reúne papéis com bons fundamentos e patamar de preço atraente; confira.

O que pode recuperar as ações da holding de Rubens Ometto?

Com quase 90 anos de história, a Cosan é uma das maiores holdings de infraestrutura e energia do Brasil. No guarda-chuva da empresa estão companhias como a Raízen, citada anteriormente, a Rumo, Compass e Moove.

Na visão da analista da Empiricus Research, com exceção da Raízen, que está em um processo de reestruturação, “os negócios da Cosan seguem com performance sólida”.

Mesmo no caso da produtora de etanol, que é considerada o “calcanhar de Aquiles” do conglomerado – visto que a empresa tem níveis de alavancagem ainda bastante desafiadores –, Larissa Quaresma defende que enxerga uma recuperação para a empresa.

Isso porque, devido ao processo de turnaround, a Raízen tem feito esforços para diminuir despesas gerais e administrativas, reduziu os investimentos e, com isso, a queima de caixa operacional da companhia foi reduzida no último trimestre.

Na visão da analista, embora haja um longo caminho a percorrer, a direção da reestruturação está correta e, à medida que os negócios melhorarem, devem beneficiar a Cosan.

Portanto, embora o cenário agora não seja dos melhores para a holding, Larissa tem projeções positivas para o papel:

“É possível argumentar que o pior ficou para trás em termos de alavancagem. [...] Estamos construtivos com os diversos gatilhos de melhoria progressiva da estrutura de capital da Cosan. Em especial, a venda de ativos (que podem levantar R$ 6 bilhões em um horizonte de 12 meses) e o turnaround da Raízen, que inclui não só o operacional como a venda de até R$ 15 bilhões em ativos”.

Não é à toa que a analista recomenda a compra da ação CSAN3 e incluiu o papel em uma carteira que seleciona os 10 melhores papéis para investir agora.

VEJA A TESE COMPLETA DAS AÇÕES CSAN3

É possível capturar alta de até 70% com CSAN3, mas ação exige paciência

A equipe de análise da Empiricus Research defende que quem aproveitar os preços atuais de Cosan pode se beneficiar das melhorias da companhia ao longo do tempo:

“Negociando a um desconto de holding próximo de 50% nas nossas estimativas, mantemos CSAN3 na carteira, com paciência para colher os frutos da desalavancagem”.

E os frutos dessa desalavancagem podem ser bastante atrativos: diante do patamar de preço atual, a ação da companhia tem espaço para saltar até quase 70%, segundo o preço justo de R$ 9 estabelecido na carteira Melhores Ações da Bolsa, liderada por Larissa Quaresma.

Mas embora o potencial lucrativo do papel seja bem promissor, cabe lembrar que a Cosan é uma ação que exige resiliência e deve gerar ganhos no longo prazo. Portanto, Larissa Quaresma recomenda diversificar o portfólio com outros ativos para reduzir os riscos da tese.

É justamente pensando nisso que a analista recomenda outras 9 ações de diferentes setores em uma carteira completa para buscar lucros agora. Em um relatório, ela explicou, em detalhes, a tese de investimento da Cosan e das outras companhias indicadas para investir.

VEJA A TESE COMPLETA DE COSAN E MAIS 9 AÇÕES RECOMENDADAS PARA INVESTIR AGORA

Além de Cosan: analista recomenda outras 9 ações para buscar lucros agora

Como dito anteriormente, a Cosan foi incluída em uma carteira com outras 9 ações recomendadas para investir agora.

Os papéis reúnem bons fundamentos, preços de entrada atraentes e algum “gatilho” atrativo de valorização na bolsa. São ações de setores como energia elétrica, commodities, varejo e financeiro, por exemplo.

A boa notícia é que esse portfólio foi liberado como uma cortesia para qualquer leitor desta matéria. Portanto, nem um centavo será cobrado para ler a tese completa de CSAN3 e todos os outros papéis indicados para ter em portfólio agora.

O processo para acessar o relatório é muito simples: basta clicar neste link ou no botão abaixo e seguir as instruções. Lembre-se: é totalmente gratuito.

GRATUITO: 10 MELHORES AÇÕES PARA INVESTIR AGORA (COSAN ESTÁ NA LISTA)