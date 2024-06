Cosan (CSAN3): entenda por que as ações da holding derreteram 34% em 2024

Os acionistas da Cosan (CSAN3) não tiveram vida fácil ao longo do primeiro semestre de 2024. Até o fechamento de mercado da última sexta-feira (12), os papéis da holding apresentaram baixa de mais de 34%.

O que explica essa queda? Depois da tempestade, há esperança para os papéis da Cosan? É o que tentaremos responder nesta matéria.

CSAN3: por que as ações desabaram?

O desempenho ruim da Cosan em 2024 não pode ser atribuído a apenas um, mas a alguns fatores.

Em primeiro lugar, a companhia é altamente sensível às taxas de juros. Com a Selic em dois dígitos e a continuidade do ciclo de afrouxamento monetário em cheque, as ações sofrem, explica o CEO da Empiricus, Felipe Miranda.

“Basicamente, ela sofre com a alta taxa de juros porque ela é alavancada (endividada) e não faz os IPOs das subsidiárias, que é importante para a tese”, explica.

Além disso, Miranda vê a compra de 4,92% das ações da Vale (VALE3) como uma decisão muito ruim: “ela teria a possibilidade de se desalavancar, pagar dividendos, mas fez essa compra da posição da Vale que tornou as coisas complexas, alavancou a companhia e não sobra muito fluxo de caixa”.

Em abril, a Cosan vendeu cerca de 0,78% do capital da mineradora e eliminou aproximadamente 10% de sua dívida de holding. Agora, a companhia detém participação de 4,14% na Vale.

Além disso, as ações sofreram na última semana com o trâmite em Brasília sobre uma medida provisória que propunha alterações nas regras do PIS/Cofins.

Isso porque, hoje, o pagamento de PIS/Cofins gera crédito para alguns setores que podem utilizar esses créditos para abater o valor de outros tributos.

A intenção da MP era que o crédito só pudesse ser usado para abater o pagamento de PIS/Cofins. “Isso dificultaria bastante a monetização dos créditos tributários da Raízen que ia ajudar no capex e na desalavancagem da sucroalcooleira”, explica Felipe Miranda.

A medida não foi aprovada no Congresso, mas o ruído gerado foi suficiente para provocar mais uma queda nas ações.

Queda é oportunidade de investir na Cosan?

“Falando de ações ou de meias, eu gosto de comprar mercadoria de qualidade quando estão baratas”. A lendária frase de Warren Buffett pode muito bem se referir ao caso da Cosan atualmente.

Ao menos é assim que avaliam os analistas da Empiricus. A queda superior a 35% em 2024 deixou as ações em ponto de entrada atrativo, na análise deles. “Está muito barata nesses níveis”, afirmou Miranda.

Portanto, a casa de análise tem recomendação de compra para a holding.

É claro que a tese não se baseia apenas no preço atrativo da ação. Os analistas enxergam quatro pilares fundamentais no investimento que podem contribuir para o avanço das ações depois do primeiro semestre difícil.

Fonte: Empiricus Research

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.