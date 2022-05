Nubank (NUBR33): entenda por que BTG recomenda a venda das ações

Apesar do Nubank (NU, NUBR33) apresentar dados fortes no primeiro trimestre, que surpreenderam o mercado, a equipe de analistas do BTG Pactual recomenda a venda das ações e apontou preço-alvo de R$ 7,50 dos papéis para o final de 2022.

Nubank apresentou indicadores positivos

Em relatório publicado, o banco destacou que o Nubank mostrou um crescimento impressionante em quase todos os indicadores, como no número de clientes, que atingiu 59,6 milhões, crescimento na carteria de crédito e no crédito pessoal, além de ter a inadimplência sob controle.

Entretanto, os analistas destacaram que se o cenário atual fosse de “bull market”, a ação reagiria positivamente com base nesses resultados. Mas, considerando como o mercado mudou e a potencial deterioração do ciclo de crédito no Brasil, principalmente para empréstimos ao consumidor sem garantia/mutuários de baixa renda, eles não ficariam surpresos se os investidores optassem por ver com um viés mais negativo, o famoso ‘copo meio vazio’.

“Mesmo com grandes esperanças, é difícil não ficar impressionado com o crescimento entregue pelo Nu durante o trimestre. Tememos, no entanto, que muitos investidores possam olhar para o copo meio vazio.”

Disseram ainda que a recomendação de venda se deve ao valuation, “achamos muito difícil de justificar, pois vemos o NuBank muito mais como um banco do que uma empresa de software.”