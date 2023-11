Conselho da Vivo aprova redução de capital e pode gerar até R$ 5 bi em dividendos aos acionistas

A Telefônica Brasil, mais conhecida como Vivo (VIVT3), divulgou a aprovação da proposta de redução de capital feita pelo seu conselho. A primeira parcela de redução do capital é equivalente a R$ 1,5 bilhão.

A companhia confirmou que a distribuição desse montante será feita em um única parcela, com previsão de pagamento em junho do ano que vem.

A boa notícia para quem investe no papel da companhia é que esse é apenas o começo, uma vez que a Vivo pretende fazer uma redução de capital de R$ 5 bilhões no total.

E não é à toa que a notícia agrada tanto os investidores, já que esses R$ 5 bilhões devem ir para o bolso dos acionistas em forma de dividendos “gordos”.

Com isso, a ação que já era considerada uma “vaca leiteira” da bolsa, pode colocar ainda mais dinheiro no bolso do acionista em um futuro próximo.

ALÉM DE VIVT3: ESSAS OUTRAS 4 ‘VACAS LEITEIRAS’ DA BOLSA ESTÃO EM ‘PONTO DE BALA’ PARA INVESTIR AGORA

VIVT3 não é a única no pódio: conheça outras 4 ações boas pagadoras de dividendos para investir agora

Que a Telefônica Brasil é atualmente uma das maiores empresas dentro do setor de telecomunicações no Brasil, ninguém tem dúvida.

Mas o que alguns investidores ainda não sabem é que a Vivo divide esse pódio com outras quatro empresas que também são excelentes pagadoras de dividendos.

Atualmente, a Vivo faz parte da lista das cinco melhores ações para investir com foco em dividendos, feita pelos analistas da Empiricus Research – maior casa de análise financeira independente do Brasil.

Na visão dos analistas da casa, além da Vivo, existem outras quatro empresas que podem ajudar na construção de uma carteira pensada para investidores de dividendos: aqueles focados no longo prazo e na busca pela “paz de espírito”.

Dentro da lista, os investidores poderão encontrar:

Uma empresa que anunciou mais de R$ 10 bilhões em proventos extraordinários, nos resultados do 3T23, e um vasto programa de recompra de ações com perspectiva de geração de caixa futura;

O nome de uma companhia que deve alcançar R$ 30 bilhões de lucro líquido , em 2023, e que está negociando com um bom desconto para a sua média histórica;

Um papel que pode aumentar sua já alta distribuição de dividendos , que atualmente corresponde a 80% do lucro líquido, e que possui um dividend yield estimado de 11% para 2023;

E uma ação atrativa que negocia a 12x seu lucro estimado para 2024 diante do múltiplo médio de 20x nos últimos 5 anos.

GRATUITO: VEJA AGORA QUAIS SÃO AS OUTRAS 4 MELHORES AÇÕES PARA RECEBER DIVIDENDOS

Veja como receber o relatório completo com a lista de ações

Todo mês os analistas da Empiricus Research fazem um relatório recomendando as 5 melhores ações pagadoras de dividendos para se ter na carteira. Além de revelar o nome dos papéis, os analistas também explicam a tese detalhada por trás de cada recomendação.

As empresas recomendadas pelos analistas, além do potencial lucrativo, compartilham outras características em comum:

São companhias maduras inseridas em grandes mercados;

Possuem sólidos balanços e modelo de negócio resiliente ;

Estão inseridas em setores de fortes tendências;

E possuem altos níveis de liquidez de suas ações e boa margem de segurança .

E a boa notícia é que você pode conhecer este relatório de graça. Isso porque a Empiricus Research disponibiliza o acesso ao relatório como uma cortesia.

Para acessá-lo é muito simples: basta clicar no link abaixo e preencher seu cadastro. O relatório será enviado gratuitamente para o seu email em poucos minutos.

Você não irá gastar nada em nenhuma etapa desse processo, mas pode lucrar muito com as informações que irá encontrar.

ACESSE O RELATÓRIO GRATUITO E DESCUBRA O NOME DAS OUTRAS 4 AÇÕES BOAS PAGADORAS DE DIVIDENDOS

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus