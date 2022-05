Conheça as ações e os ETFs americanos favoritos dos brasileiros

Tentando driblar o bear market, momento de queda do mercado, os investidores brasileiros estão apostando em “meme stocks” em busca de retornos positivos. As “meme stocks” são penny stocks, ações que ficaram conhecidas pela rede social Reddit e têm potencial de “viralizar”. Ou seja, se tornarem papéis muito negociados.

Segundo a Stake, das 10 ações mais negociadas na plataforma de investimentos, 6 são deste grupo: Alterian, inc (ATER), Clovis Oncology (CLVS), Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC), Lilium N.V (LILM), Sono Group N.V (SEV) e Veru (VERU).

Buscar grandes rendimentos a partir de penny stocks preocupa analistas, pois grande parte dessas empresas podem afundar na bolsa, pois estão em situações delicadas.

Os investidores também aproveitam os preços mais baixos registrados no mercado de ações americano, impactado negativamente pela alta dos juros, para realizarem aportes.

Entre as aquisições, estão ações de companhias de tecnologia como: Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Meta Platforms (FB) e Tesla (TSLA), que divulgaram resultados trimestrais. Entre elas, somente a Amazon ficou abaixo das expectativas do mercado.

As 10 ações mais negociadas por brasileiros em abril

Veru Inc. - VERU Lilium N.V. - LILM Aterian, Inc. - ATER Tesla - TSLA Apple - AAPL Meta Platforms - FB Amazon.com - AMZN Clovis Oncology, Inc. - CLVS Sono Group N.V. - SEV

Em relação aos ETFs (fundos de índice) mais negociados, o brasileiro segue priorizando os dividendos, como é o caso da Global X SuperDividend ETF (SDIV), que lidera o ranking de mais negociados. Já o Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) seleciona as companhias do setor financeiro americano que mais pagam dividendos e, por esse motivo, também está no radar dos brasileiros.

Os ETFs mais negociados pelos brasileiros nos EUA em abril

Global X SuperDividend ETF - SDIV Invesco QQQ ETF - QQQ iShares Core S&P 500 ETF - IVV ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF - UVXY Vanguard S&P 500 ETF - VOO Vanguard Real Estate ETF - VNQ iShares Gold Trust ETF - IAU Global X Video Games & Esports ETF - HERO Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF - KBWD

Os ETFs mais negociados também deixam claro como os investidores brasileiros prezam pelo setor de tecnologia – não apenas ao escolherem o Invesco QQQ ETF (QQQ), que replica o índice da Nasdaq-100, mas também pela presença no ranking do Global X Video Games & Esports ETF (HERO), índice de papéis de companhias de e-sports.