Congresso gratuito para mulheres investidoras está com inscrições abertas

O Women Invest Summit, congresso para mulheres que desejam aprimorar seus conhecimentos sobre investimentos, será realizado no dia 15 de setembro, em São Paulo, e está com pré-inscrições abertas.

Gratuito, ele é organizado pelo grupo de mulheres investidoras Women Invest, e conta com o patrocínio de mais de 20 instituições financeiras, entre elas o BTG Pactual, além de apoio da Anbima e da B3.

O congresso inclui palestras, painéis e workshops que irão debater pautas diversas, como investimentos no exterior e formação da reserva para a aposentadoria. Também irá abordar questões e preocupações do público feminino, como o perfil da investidora, temas ESG e como se preparar financeiramente para cuidar de pais idosos.

Dentre os palestrantes confirmados estão Denise Pavarina (Bradesco), Gustavo Aranha (Geo Capital), Andrea Bottcher (Neo Investimentos), Reinaldo Le Grazie (Panamby Capital, ex BACEN) e Fabiana Arana (BTG Pactual).

“Para conseguir sua independência e bter empoderamento, a mulher tem de ser dona do dinheiro. Queremos trazer uma visão mais ampla e moderna dos investimentos para as mulheres", diz Maria Helena Válio, fundadora do Women Invest e idealizadora do Summit.

Histórico do grupo

Especialista em investimentos com mais de 35 anos de experiência no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, Válio passou a aconselhar investimentos para o público feminino.

Ao ver seu nome recorrentemente indicado entre o público de investidoras, decidiu reuni-las num grupo de aconselhamento de investimentos, e criou em 2019 o Women Invest, como resposta à demanda feminina por orientação para investir melhor no mercado financeiro.

O grupo reúne mulheres que querem aprender a investir para cuidar bem de seu patrimônio. Hoje, agrega mais de 2300 mulheres, em 10 estados do país e 20 países, cujo potencial de investimentos excede R$ 5 bilhões.

Women Invest Summit: 1º Congresso para mulheres investidoras do Brasil

Data: 15 de setembro de 2022 – das 9 às 19h30

Local: Hotel Unique: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jardim Paulista, São Paulo – SP

Pré-inscrições: (exclusivas para mulheres) - 1.500 lugares

Informações