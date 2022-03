Confira 3 opções de investimentos para iniciantes, segundo especialista

Se organizar financeiramente é tão importante quanto (ou mais) o valor recebido como renda mensal, seja pelo salário ou por lucro de um empreendimento. De nada adiantaria ganhar uma quantia exorbitante se não houver organização nas finanças e se você não pensar em formas de renda passiva (aquela em que não é preciso trabalhar para receber). Por isso, investir parte do seu capital pode ser a alternativa que está faltando para melhorar a sua situação financeira.

Jerson Zanlorenzi, head de mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, comenta que quando se trata de investimentos, muitos acreditam que investir é para poucos. Em episódio do “Construindo Riqueza” no canal da EXAME Academy, Jerson afirma: “muitos acreditam que investimento é um assunto somente para quem entende muito do mercado financeiro, para os que estão o dia inteiro em frente à tela ou para quem tem muito dinheiro”. A ideia aqui é aproveitar a diversificação de investimentos para valorizar seu capital, de acordo com seus objetivos e perfil.

Investir exige organização e planejamento, mas não precisa ser uma tarefa complicada. É preciso que se dê o pontapé em direção ao sucesso financeiro. O primeiro passo para sair da inércia e começar a construir riqueza é começar a investir o e de maneira consciente, sempre buscando os melhores produtos. “Vamos juntos acabar com esse paradigma de que investimento é pra quem tem muito dinheiro ou muito conhecimento”, conclui Jerson.

Porém, uma das grandes dúvidas na hora de começar a investir é saber quais ativos são ideais para investidores iniciantes. Por isso, Zanlorenzi separou 3 opções de investimentos para quem está começando neste universo. Confira a seguir:

1. ETFs

A primeira dica de investimento é investir em no ETF IBOV11, o novo fundo do BTG Pactual que acompanha o índice Bovespa. Essa pode ser uma boa opção para quem quer acompanhar o movimento da bolsa de valores brasileira sem precisar investir em todas as empresas listadas. Além disso, é uma alternativa para quem busca uma pequena taxa de administração e para aqueles que não abrem mão da praticidade. Clientes do BTG Pactual podem acessar o home broker no app ou contar com uma assessoria de investimentos.

2. Fundo BTG Pactual Tesouro Selic Simples

Para quem tem perfil mais conservador e quer conservar seu patrimônio com o mínimo de perdas possível, uma ótima opção é investir no Fundo BTG Pactual Tesouro Selic Simples, que é um fundo atrelado à taxa Selic. Muitos investidores iniciantes têm o costume de guardar o seu dinheiro na poupança, mas os fundos atrelados à Selic rendem mais do que a poupança.

3. Fundo cambial

A terceira opção de investimentos são os fundos cambiais, com foco naqueles que querem apostar na segurança do portfólio em meio ao cenário político e econômico conturbado que geralmente acompanha o Brasil, principalmente em épocas eleitorais. Na prática, os fundos cambiais compram e vendem moedas estrangeiras, como o dólar. é comum que muitos investidores tenham o costume de comprar dólares. Dessa forma, o investidor usa esse ativo como um ótimo mecanismo de proteção do seu portfólio diante de todo esse cenário de mudanças. “No fundo cambial do BTG Pactual, o investimento mínimo é muito baixo”, comenta Zanlorenzi.

Nos Trilhos da Prosperidade

Os investimentos não precisam assustar ninguém, pelo contrário, podem ser bem mais simples do que pensamos. O importante, como Jerson pontuou anteriormente, é começar em busca de escolhas mais conscientes. Mas, para isso, é necessário aprender com quem entende do assunto. Pensando nessa necessidade, a EXAME criou a série Nos Trilhos da Prosperidade, em parceria com Jerson Zanlorenzi.

A jornada é 100% digital, gratuita e será dividida em quatro episódios. Jerson, formado em Administração e Ciências Contábeis pelo IBMEC-RJ e idealizador do Morning Call do BTG, irá compartilhar todos os pontos essenciais em busca da liberdade financeira. O objetivo é que você saia da masterclass com todas as ferramentas para lidar com seus investimentos de maneira mais segura e com mais conhecimento.

Seja você endividado, um bom poupador ou um investidor, a masterclass pois foi pensada para todas as pessoas não estão completamente satisfeitas com os resultados financeiros obtidos. Com direito a Certificado Exame Invest, o curso acontecerá nos dias 07, 09, 11 e 14 de março. Dentre os assuntos tratados estão: como evitar o endividamento, como investir do jeito certo, aumentar os retornos e reduzir os riscos e como conquistar uma liberdade financeira mais tranquila e acessível.

