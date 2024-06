Concorrente da Nvidia (NVDC34) está barata pode ‘surfar’ mercado de IA

Ao investir em ações internacionais, ajuda ter um olhar atento, especialmente quando a economia norte-americana está em jogo. Em abril, por exemplo, os dados do PIB do primeiro trimestre ficaram abaixo do esperado – a expectativa era de 2,2% a 2,4%, mas o resultado foi de apenas 1,6% –, o que deixou o mercado em estado de alerta.

Entretanto, com a chegada de maio, a esperança dos investidores foi renovada, impulsionada principalmente pelos resultados positivos divulgados pelas big techs. Agora, as atenções têm se voltado para este que é hoje um dos setores mais consolidados da economia internacional.

De acordo com Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, não poderia existir momento melhor para focar no investimento em setores de tecnologia, especialmente aqueles que investem em inteligência artificial (IA) e produção de chips.

“Se a gente pegar as duas últimas semanas de abril, os números das big techs mostram bem a importância que elas têm no mercado hoje”, afirma Enzo.

Nesse sentido, existe um BDR específico que, na opinião do analista, pode se aproveitar dessa onda de otimismo no setor de tecnologia.

Apresentando-se como uma boa concorrente da já consolidada Nvidia (NVDC34), essa empresa pode ser a melhor aposta para acrescentar ao seu portfólio de maio. E a seguir, explicamos o porquê.

Por que é importante ter empresas do setor 'tech' na carteira?

O mercado das big techs nos Estados Unidos continua a ser um dos mais dinâmicos e promissores do mundo. E prova disso são os números cada vez mais surpreendentes divulgados pelas grandes companhias do setor.

Como apontado pelo analista Enzo Pacheco, durante o programa Onde Investir em Maio, a temporada de resultados começou com números que, em geral, estavam em linha com as estimativas dos analistas.

No entanto, foram as duas últimas semanas do mês que realmente destacaram a importância dessas empresas no cenário atual. Alphabet e Microsoft apresentaram resultados robustos, com a detentora do Google registrando um aumento de 15% na receita trimestral, enquanto a Microsoft superou as expectativas de lucro em 10%.

Já a Meta “decepcionou” no preço da ação, mas porque seus esforços estavam focados no desenvolvimento interno de tecnologia – o que acabou gerando maior gasto com a compra de chips e outros insumos. No fim, o que se viu foi uma grande onda de otimismo no setor.

“O resultado da Meta veio muito bom, da Microsoft muito bom, mas a reação dessas ações foi muito diferente. Enquanto a Microsoft foi muito bem, a Meta reagiu muito mal, mas pelo mesmo motivo: todas falaram que vão ter que investir mais em infraestrutura para inteligência artificial”, explica Pacheco.

De acordo com o analista, essa divergência de reações reflete a maneira como o mercado percebe os planos futuros dessas empresas. Enquanto a Microsoft e a Alphabet conseguem monetizar seus investimentos em IA de maneira mais clara, a Meta ainda enfrenta desafios em mostrar como esses gastos se traduzem em lucro.

O fato é que quem deve se beneficiar de todo esse investimento em IA são as empresas fabricantes de insumos – como a Nvidia e suas concorrentes.

A ação ‘queridinha’ da vez não é a única beneficiada pela demanda por IA

A Nvidia está roubando a cena no mercado tech, com uma valorização de mais de 89% só em 2024. Esse desempenho espetacular fez da companhia a terceira empresa mais valiosa de Wall Street, destacando seu papel crucial na revolução da inteligência artificial e na produção de chips.

“Se a gente pegar lá atrás na época da pandemia, os investidores apostaram nessas empresas porque elas poderiam passar por um cenário bom ou ruim, o que significa que agora, mesmo em um cenário incerto, podemos aumentar a posição para o mês de maio”, aponta Pacheco.

Mas, apesar do sucesso estrondoso da Nvidia, é importante lembrar que ela não é a única empresa beneficiada pela crescente demanda por IA e infraestrutura de tecnologia. O mercado tech é vasto e cheio de oportunidades, e encontrar alternativas mais acessíveis pode ser uma estratégia inteligente para os investidores, aponta o analista.

Conheça a ação que pode 'bater de frente' com a Nvidia

De acordo com o analista da Empiricus, explorar outras empresas envolvidas na produção de chips e no desenvolvimento de IA pode ser uma excelente maneira de diversificar sua carteira de ações internacionais no momento.

Isso porque a perspectiva de gastos maiores na infraestrutura das companhias de IA demandará ainda mais chips. Assim, é importante considerar opções para além da principal empresa do setor.

“Apesar de pensarmos sempre na Nvidia, temos que considerar outros players que também se beneficiam. Nenhuma empresa gosta de depender de um único fornecedor”, pontua.

Explorando oportunidades em empresas que ainda estão em fase de valorização inicial, mas que possuem um potencial significativo de crescimento, os investidores podem encontrar formas mais acessíveis de lucrar com o boom da tecnologia.

E, nesse sentido, uma empresa gringa em específico tem se destacado por seu potencial de competir diretamente com gigantes como a Nvidia.

A empresa em questão, indicada no relatório de maio da Empiricus, tem focado significativamente no mercado de inteligência artificial, o qual estima ter um potencial de US$ 400 bilhões.

De acordo com Pacheco, a capacidade da companhia de competir em um mercado dominado por gigantes como a Nvidia, combinada com a crescente demanda por seus produtos no setor de Data Centers e IA, faz dela uma aposta promissora para investidores que buscam alternativas mais acessíveis.

Conheça o BDR indicado e confira outras ações internacionais para investir agora

Enzo Pacheco está bastante confiante em relação a esse BDR, uma vez que ele pode competir no mercado de IA e chips, oferecendo uma excelente alternativa de investimento para quem quer entrar agora no setor.

Mas esse não é o único BDR com potencial de se destacar nos próximos meses. A carteira completa de 10 ações internacionais da Empiricus, empresa do grupo BTG Pactual, abrange diversos setores e oferece um equilíbrio entre risco e retorno.

Vale lembrar que as recomendações foram selecionadas com base em análises detalhadas e no potencial de crescimento sustentável – especialmente em um cenário econômico desafiador.

Quer saber qual é o BDR recomendado pela Empiricus que pode bater de frente com a Nvidia, além de outras boas oportunidades internacionais de investimento?

É muito simples: basta se cadastrar no no link abaixo para acessar gratuitamente a tese de investimento completa e potencializar seus ganhos no mercado de tecnologia:

