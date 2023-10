"Compre ouro", alerta economista da Gavekal diante de guerra Israel-Hamas

O conflito no Oriente Médio que teve início a partir de ataques do Hamas em Israel segue como ponto de preocupação entre investidores. O ataque foi a maior invasão inimiga em território israelense desde a guerra do Yom Kippur, há 50 anos. Muitos dos traders que ditam os preços no mercado sequer tinham nascidos. Mas as vozes mais experientes, com a memória ainda fresca, alerta para os potenciais efeitos da guerra na região. Esse é o caso do economista de origem síria Charles Gave, fundador da casa de análise Gavekal Reserch.

Diante das potenciais turbulências geradas pelo conflito, Gave tem aconselhado seus assinantes a comprarem ouro para se protegerem e a evitarem títulos de países da OCDE. O economista ainda alertou que os investidores deveria vender as ações de empresas dependentes do Estado e evitar as dependentes da venda aos consumidores em países endividados.

As recomendações parte de dois riscos principais, escreveu, os preços do petróleo e a combinação de valorização do dólar e alta dos juros longos.

Potenciais efeitos do conflito

Gave afirma que a alta do petróleo, primeira reação do mercado ao conflito, pode ser uma "notícia muito ruim" por ser equivalente a um aumento de imposto na economia.

"No curto prazo, a demanda por energia é inelástica ao preço. Assim, quando um choque externo atinge a oferta, o aumento dos preços é quase vertical. Se isto acontecer hoje, a parte mais vulnerável do mundo será a Europa, uma vez que se isolou das fontes de energia russas, tornando-se dependente do Oriente Médio. Se estes fornecimentos forem interrompidos, a Europa estará em sérios apuros.", afirmou.

Esse cenário, que inclui desvalorização cambial e alta dos juros longos, se assemelha ao doa anos 1970, recordou Gave. Tal combinação, lembra o economista, forçou o Reino Unido, em 1976, a tomar emprestado US$ 3,9 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI). O empréstimo, na época, foi o maior já realizado pelo FMI.

"Se uma recessão ocorrer nos Estados Unidos ou na Europa, seja por causa dos elevados preços da energia ou por qualquer outra razão, os déficits explodirão e os bancos centrais terão de monetizá-los. O cenário será como o do Reino Unido em 1976", disse Gave.

Tenha acesso aos relatórios semanais sobre macroeconomia de uma das maiores casas de análise do mundo

Leia também: