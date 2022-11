Como receber até R$10.000 por mês com fundos imobiliários? Planilha gratuita responde

São Paulo - Os fundos imobiliários são um excelente investimento para quem quer gerar uma renda extra generosa, sem a burocracia dos imóveis tradicionais e de forma mais segura do que no mercado de ações.

Em outra reportagem, nós já havíamos mostrado 7 razões pelas quais mais de 1,7 milhões de brasileiros já investem nesta classe de ativos.

Mas afinal, como transformar sua vontade de começar em um plano prático para receber um aluguel extra ou viver de renda?

Para te ajudar nesta jornada, nós preparamos uma planilha que mostra quanto você precisa investir para receber uma renda mensal desejada (R$ 1.000, R$ 5.000 ou R$ 10.000 ou mais) e quanto tempo você levará para chegar lá de acordo com os seus aportes mensais.

Para acessar a planilha, basta baixar o Ebook Gratuito Renda Passiva Permanente com Fundos Imobiliários, que está disponível no link abaixo, e acessar a página 18.

Na primeira aba da planilha, você só precisa dizer quanto deseja receber por mês e o rendimento médio que almeja para seu patrimônio.

Na sequência, a própria planilha vai calcular quanto você precisa ter investido para chegar lá.

Por exemplo: para receber R$ 5.000 em dividendos a uma taxa de 12% ao ano, você precisa ter R$ 500 mil investidos.

Parece muito? Pois saiba que você não precisará chegar a esse valor só com o esforço do seu trabalho.

Isso acontece porque o seu dinheiro vai trabalhar para você ao longo do tempo, e se você reinvestir seus dividendos terá o efeito multiplicador dos juros compostos trabalhando a seu favor.

Na segunda aba da planilha, você pode simular quanto tempo levará para viver de renda de acordo com seu investimento inicial e os novos aportes que deseja fazer ao longo do tempo.

Por exemplo, ao fazer um investimento inicial de R$ 30 mil e aportar mais R$ 1.600 ao mês, você pode chegar aos R$ 500 mil mais ou menos na metade do tempo mostrado na primeira simulação.

E você vai se surpreender com a velocidade com que a sua renda passiva, ou seja, seus dividendos, pode superar sua renda ativa, isto é, o que você ganha com seu trabalho.

Simulações feitas? Parabéns! Você já deu o primeiro passo para viver de renda com fundos imobiliários.

Se você abriu o Ebook Renda Passiva Permanente com Fundos Imobiliários, também já sabe quais são os próximos 3 passos para chegar lá em menos tempo do que você imagina.

Nele nós te mostramos:

Como abrir sua conta em uma corretora ;

Como comprar o seu primeiro fundo imobiliário na prática ;

Como acessar um presente para quem quer turbinar seus rendimentos e antecipar sua aposentadoria

