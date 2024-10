Não faltam exemplos de companhias sabidamente nocivas ao meio ambiente e, ainda assim, altamente lucrativas. E não faltam pessoas interessadas em investir em empresas do gênero – pelos motivos óbvios. É cada vez mais comum, no entanto, ouvir falar de alternativas para investidores decididos a aplicar exclusivamente em companhias comprometidas com o planeta de amanhã. Há fundos, por exemplo, que têm como base as grandes mudanças climáticas em curso e as inovações que prometem resolver os novos desafios da humanidade. Entre as empresas beneficiadas por fundos do tipo há desde aquelas que apostam em inteligência artificial até fintechs e e-commerces.

Investimentos ESG: Como funcionam?

Outra alternativa é não se limitar às opções do mercado financeiro nacional. Como montar uma carteira internacional de investimentos focados em ESG? Lançada em 2020, a Nomad abre caminho para isso – a fintech brasileira permite que o usuário invista nos Estados Unidos em dólar, dando acesso a uma vida financeira global. “Há várias maneiras de aplicar critérios ESG ativamente em seus investimentos”, explica Paula Zogbi, head de conteúdo da Nomad. “É possível excluir companhias de determinados setores (as que produzem combustíveis fósseis ou tabaco, por exemplo) e filtrar apenas aquelas que praticam ações de combate ao aquecimento global ou que estão dentro de determinados níveis de governança corporativa”.

Há plataformas que avaliam as empresas dentro desses critérios e atribuem pontuações, geralmente em escalas de um a cinco, para ajudar na seleção dos investidores. “Para quem não tem tempo ou disponibilidade para pesquisar as companhias individualmente, existem ETFs que seguem critérios ESG para investir de uma forma diversificada. Alguns selecionam apenas companhias com diversidade de gênero nos cargos de liderança, por exemplo, e outros focam em empresas com programas de responsabilidade social e ambiental”.

Vantagens de investir em ETFs ESG

Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são fundos de investimento negociados em bolsas de valores que buscam replicar o desempenho de um índice específico, investindo em uma cesta diversificada de ativos. Esses ativos podem incluir ações, títulos, commodities e outros instrumentos financeiros de diferentes mercados ao redor do mundo. Ao adquirir cotas de um ETF, o investidor está comprando uma fração de todos os ativos que compõem o fundo. Isso não apenas simplifica o processo de investimento, mas também reduz o risco associado à concentração em um único ativo ou mercado.

Por que considerar ESG ao investir?

Com as empresas cada vez mais falando sobre boas práticas de governança, meio ambiente e questões sociais, era de esperar que o ESG virasse uma sigla recorrente também no mercado financeiro – e se convertesse em um balizador para investimentos. Em resumo, companhias preocupadas com esses temas têm outros propósitos que não só o lucro. ESG, muitas vezes, significa abrir mão de lucro no curto prazo para garantir ganhos mais sustentáveis no futuro, o que alguns investidores não costumam engolir.

Desnecessário dizer a importância das ações das companhias em prol do meio ambiente. Em comparação aos níveis pré-industriais, o mundo já está 1,2ºC mais quente. Pelo menos no discurso, muitos países estão empenhados em trabalhar em conjunto para limitar o aquecimento global a no máximo 1,5ºC, em média. Garantir a neutralidade global de carbono – o que equivale a emitirmos uma quantidade menor do poluente da que retiramos da atmosfera – é uma das estratégias traçadas. O adeus ao uso do carvão como combustível, a adoção de veículos elétricos, o combate ao desmatamento e o investimento em energias renováveis são outras medidas tidas como indispensáveis. Pense nisso tudo ao aplicar seu dinheiro.