Como investir com segurança: 4 dicas para investidores iniciantes

Não faz muito tempo que o mercado financeiro era encarado como um ambiente exclusivo para especialistas e pessoas com muito dinheiro. Mas, com a popularização e disseminação da educação financeira nas redes sociais, a situação mudou de figura.

Hoje se sabe, por exemplo, que não é preciso ter muito dinheiro para começar (afinal, é possível encontrar boas opções de investimento com aplicação mínima abaixo de 100 reais) e que, desde que esteja disposto a dedicar um tempo para entender mais sobre o assunto, qualquer um pode embarcar neste universo. Não à toa, há cada vez mais pessoas interessadas em começar a investir.

Mas isso não quer dizer que investidores iniciantes não tenham dúvidas ou inseguranças. Afinal, como começar a investir? Quais as características de cada produto financeiro? E como conseguir dinheiro para investir?

Aula gratuita: organize suas finanças e aprenda a investir com segurança e independência

A verdade é que, ainda que não seja necessário ser um especialista no assunto, conseguir responder a estas perguntas com autonomia é essencial para correr menos riscos e ter sucesso no mundo dos investimentos. E, para isso, é preciso entender minimamente como o mercado funciona.

Para ajudar nesse processo, listamos abaixo quatro etapas importantes para de serem seguidas por quem quer dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Confira.

1. Organize seu orçamento

É muito importante que você consiga “pagar a si próprio” (isto é, dar conta de todas as suas despesas essenciais) antes de começar a investir. Por isso, o primeiro passo é quitar grandes dívidas, evitar parcelamentos desnecessários e organizar o seu orçamento mensal de forma que uma parcela dele possa ser direcionada aos investimentos sem causar prejuízos ou atrapalhar o pagamento de contas essenciais.

2. Liste seus objetivos

Existe um produto financeiro diferente para ajudar a alcançar cada objetivo. Por isso, ter clareza sobre suas metas é parte essencial do processo.

Se você tem um objetivo de longo prazo (como a compra de uma casa, por exemplo), não faz sentido investir em um produto com liquidez imediata e baixo rendimento. Da mesma maneira, para atingir uma meta de curto prazo (comprar um eletrodoméstico ou pagar os custos de uma festa de aniversário, por exemplo), aplicações com alta liquidez serão mais interessantes.

Para ter clareza sobre tudo isso, reflita sobre os seus sonhos, defina quais são prioritários e quanto tempo será necessário para alcançar cada um deles.

3. Descubra o seu perfil de investidor

Outra etapa fundamental para quem está começando a investir é conhecer o seu perfil de investidor. Trata-se de uma análise (normalmente oferecida em formato de questionário pelas próprias instituições financeiras), que ajuda a identificar objetivos, necessidades, prioridades e nível de tolerância ao risco de cada investidor. A partir dela, fica mais fácil selecionar os produtos financeiros que fazem sentido para você.

Masterclass gratuita: aprenda a investir de forma mais inteligente, correr menos riscos e aumentar seus lucros

4. Conheça os conceitos e produtos financeiros

Quando o assunto é começar a montar uma carteira de investimentos, o que não faltam são opções de produtos financeiros – do Tesouro Direto as ações, passando por FIIs, CDBs, COEs, BDRs e tantos outros.

Por isso, a última dica deste passo a passo tem a ver com o estudo. Afinal, quanto mais conhecimento sobre o assunto você tiver, maiores serão as chances de investir de forma assertiva e alcançar bons resultados.

E a boa notícia é que você não precisa, necessariamente, gastar dinheiro para começar a estudar sobre o mercado financeiro. Hoje em dia há diversos materiais gratuitos sobre o assunto disponíveis na internet – de artigos e vídeos curtos no TikTok, a cursos livres.

Um bom exemplo disso é a Masterclass Investidor Independente, um treinamento virtual e gratuito que tem como principal objetivo capacitar investidores para que consigam montar um portfólio alinhado ao seu perfil e objetivos.

Durante a aula, que será ministrada por Gabriel Navarro (um dos maiores influenciadores de finanças do TikTok) na próxima quinta-feira, 28 de julho, às 19h30, os participantes serão apresentados a diferentes estratégias e aprenderão o básico para que sejam capazes de organizar suas finanças e investir com mais segurança e autonomia.