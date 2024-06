Como escolher uma corretora para investir no exterior?

Investir no exterior oferece uma série de benefícios que podem ajudar a diversificar e proteger seu portfólio de investimentos. Ao expor-se a uma moeda mais forte, como o dólar, e acessar empresas e mercados não disponíveis no Brasil, o investidor brasileiro pode aumentar a variedade de alternativas de investimento.

Além disso, a diversificação geográfica e setorial contribui para uma maior proteção contra flutuações econômicas locais e oferece oportunidades de crescimento em mercados internacionais.

Hoje, graças às plataformas nacionais que mantêm parcerias com corretoras internacionais, investir no exterior ficou mais fácil e acessível.

Essas corretoras funcionam como intermediárias nas operações de compra e venda de ativos, sendo essenciais tanto para investimentos em renda fixa quanto variável.

A escolha da corretora certa pode influenciar significativamente seus ganhos e a eficácia dos seus investimentos, pois corretoras melhores oferecem mais opções de ativos e uma estrutura de custos mais eficiente, otimizando seus resultados.

7 itens para analisar antes de escolher a corretora ideal para investir no exterior

Investidores não residentes

Nem todas as corretoras nos Estados Unidos aceitam contas de estrangeiros. É crucial verificar essa questão e os requisitos necessários para abrir sua conta. Existem plataformas no Brasil, como a Nomad, que são voltadas para investidores brasileiros e permitem negociações no mercado global via corretoras parceiras.

Custos e taxas

Entenda e compare todas as taxas envolvidas, como câmbio, corretagem, custódia, negociação e manutenção de conta. Avalie também a política de conversão de moedas da corretora, pois isso pode afetar seus custos totais.

Variedade de ativos

A corretora deve oferecer uma ampla gama de ativos. Verifique se ela disponibiliza produtos financeiros como ações, ETFs, REITs, bonds e moedas. A diversificação é essencial para reduzir riscos e aproveitar oportunidades de mercado.

Plataforma de negociação

Um home broker eficiente e fácil de usar facilita suas transações financeiras. Certifique-se de que a plataforma ofereça recursos avançados, como análises de mercado, gráficos e ferramentas de pesquisa. Uma interface intuitiva permite executar negociações rapidamente e acessar informações importantes sobre seus investimentos.

Valor mínimo para começar a investir

Algumas corretoras exigem um valor alto para iniciar os investimentos. Já outras possibilitam começar a investir a partir de apenas U$ 1.

Suporte ao cliente

A qualidade do suporte ao cliente é essencial. Verifique se os canais de comunicação são eficazes e se há atendimento em português, o que facilita a comunicação para investidores brasileiros. A disponibilização de um informe de rendimentos detalhado no início de cada ano para auxiliar na declaração do Imposto de Renda também é um ponto a ser considerado.

Reputação da corretora

Antes de tomar uma decisão, pesquise a reputação da corretora. Veja avaliações e opiniões de outros investidores sobre a experiência que tiveram. Verifique a classificação da corretora em sites confiáveis e considere comentários sobre sua transparência, confiabilidade e desempenho.

Cada investidor tem necessidades e preferências diferentes, por isso, é fundamental analisar cuidadosamente cada corretora e como ela atende aos seus objetivos de investimento. Faça uma pesquisa abrangente e compare as opções disponíveis para escolher a corretora ideal e investir no exterior de forma segura e eficaz.