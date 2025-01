Nem CDB nem poupança. A Commel Invest oferece produtos com até 30% de rentabilidade ao ano

Enquanto produtos como o CDB rendem, em média, 10% ao ano, e a poupança em torno de 6% no mesmo período, a Commel Invest oferece a possibilidade de um retorno bem mais atrativo, de até 30% ao ano, por meio de investimentos em projetos imobiliários que garantem um retorno fixo mensal para os investidores.

Atuando em quatro frentes – construção, consórcios, leilões estratégicos e investimentos – a Commel, um grupo familiar fundado há mais de 40 anos, adaptou ao mercado brasileiro um modelo de captação coletivo bastante comum em países europeus e nos Estados Unidos.

Por meio dele, os clientes podem investir a partir de R$ 10 mil em projetos imobiliários que garantem uma rentabilidade fixa mensal. Os contratos são fixados em um intervalo que vai de seis a 24 meses e, passado esse período, o cliente recebe, além das parcelas fixas, todo o valor investido. A plataforma é regulada pelo Banco Central.

“Esse dinheiro não fica parado na nossa empresa. Ele é direcionado para as nossas frentes de negócio. Com isso, garantimos fluxo de rentabilidade e o pagamento em dia para os nossos clientes”, explica Marcus Vinícius do Prado, diretor de marketing da Commel Invest. Confira, a seguir, a entrevista na íntegra:

Os empreendimentos da Commel

Entre os empreendimentos do grupo estão o Adelvan da Rita 1. Localizado em Iturama, Minas Gerais, ele chega com a proposta de ser um novo bairro planejado, com 852 casas, 131 lotes comerciais, e Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 320 milhões.

Para janeiro de 2025, o lançamento é o Residencial Clube Bela Vista, em Monte Alto, no interior de São Paulo. Com 309 unidades distribuídas em três torres, o empreendimento tem um VGV de R$ 140 milhões.

“Esse é um modelo moderno, funcional, e que reforça o comprometimento do grupo com a população e com os investidores”, destaca Prado. “Com inteligência de mercado e gestão responsável, vamos seguir integrando diferentes frentes de negócio para entregar aos nossos clientes uma rentabilidade segura, eficiente e sustentável.”