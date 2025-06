‘Começar a investir não precisa ser complicado’, diz economista; veja dicas com nova Selic a 15%

O Banco Central acaba de elevar a taxa de juros para 15%, o maior número desde 2006.

Com a alta da taxa, os investimentos de renda fixa voltaram ao centro das conversas, especialmente para quem busca segurança e retorno. Mas, para muitos brasileiros, esse universo ainda parece complicado. Tesouro Direto, CDB, LCI, prefixado ou pós-fixado? Por onde começar?

Para responder às principais dúvidas de quem quer sair da poupança e começar a investir, a EXAME conversou com Marcelo Lancerotti, professor na Saint Paul Escola de Negócios e mestre em economia pela Unifesp.

O que é renda fixa?

O professor explica que renda fixa é uma modalidade de investimento em que as regras de remuneração são conhecidas desde o início da aplicação. “É como se o investidor emprestasse seu dinheiro para um banco, empresa ou governo e eles devolvessem como uma recompensa”, resume Lancerotti.

Entre os investimentos mais comuns estão:

Tesouro Direto

CDB e CDI (Certificados de Depósitos Bancários e Interbancários)

LCI e LCA (Letras de Crédito Imobiliários e Agrícolas)

Debêntures (Títulos de dívidas emitidos por empresas)

Por onde começar a investir?

Para quem está começando, o Tesouro Direto é uma ótima porta de entrada, segundo a análise de Lancerotti. Trata-se de uma plataforma criada pelo Governo Federal que permite aplicações a partir de R$ 167,00 (a depender da taxa de juros). Os títulos são garantidos pelo Tesouro Nacional, o que confere alto grau de segurança.

A dica do especialista é começar com o Tesouro Selic, título que acompanha a taxa de juros da economia e tem alta liquidez, ou seja, pode ser resgatado com facilidade e baixa oscilação. “Comece pela taxa Selic e vai evoluindo até que você conheça outros títulos”, orienta Lancerotti.

Renda fixa é segura?

Lancerotti avalia que renda fixa é um investimento seguro. “Quando comparada à renda variável, ela é mais estável e previsível”.

Além disso, aplicações como CDB, CDI, LCI e LCA contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF para instituições financeiras caso o emissor do título não cumpra com as obrigações.

“Nem toda renda fixa é igual”, pondera o professor. “É preciso entender onde você está colocando o seu dinheiro. Entender o emissor, a liquidez do título e o prazo de vencimento são fatores fundamentais para investir com segurança”, alerta.

Como escolher o melhor investimento?

Lancerotti recomenda atenção especial a quatro pontos na hora de escolher seus primeiros investimentos:

Prazo de vencimento: quando o investidor vai precisar do dinheiro? Existem diferentes opções em renda fixa, de curto a longo prazo. O especialista orienta que o investidor estabeleça um plano para esse dinheiro. Liquidez: é possível resgatar antes do vencimento sem prejuízo? Em alguns casos, o investidor pode pagar uma taxa e perder dinheiro caso resgate um título antes de seu vencimento. Garantias: o título tem proteção do FGC ou é do Tesouro Nacional? Títulos prefixados ou atrelados à inflação (como o Tesouro IPCA+) são mais voláteis a curto prazo. “Se você vender antes da hora, pode sair no prejuízo”, explica o professor. Risco do emissor: “bancos menores pagam mais, mas são menos seguros”, alerta o economista

"Começar a investir não precisa ser complicado nem arriscado. A renda fixa pode ser o primeiro passo para você sair da poupança e começar a fazer seu dinheiro trabalhar para você" Marcelo Lancerotti

Domine renda fixa e seja um profissional estratégico no mercado

Entender o mercado de renda fixa, bem como a diferença entre os títulos e saber gerenciá-los é um diferencial para profissionais que querem se destacar no mercado de trabalho.

Pensando nisso, a EXAME e a Saint Paul Escola de Negócios se uniram à B3 Educação, o braço de educação da bolsa de valores do Brasil, e desenvolveram o curso de educação executiva Formação no Mercado de Renda Fixa.

O curso é ministrado por professores reconhecidos no mercado: Luiz Antonio, matemático pós-graduado em economia e finanças; Sérgio Pereira, economista que atuou por 30 anos na BM&FBovespa; Gustavo Sisti, economista e professor da B3.

Desenhado para profissionais do mercado financeiro que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre Renda Fixa

Carga horária de 75h: aulas 100% online e ao vivo

Aulas começam em 15 de julho e oferecem certificado