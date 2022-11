Com momento favorável, Black Week da renda fixa atrai investidores com altas taxas

São Paulo - A combinação de uma Selic alta, pressão inflacionária e as dúvidas sobre a política econômica e fiscal do governo Lula tem trazido taxas ainda mais atrativas para a renda fixa, que já vinha ganhando força com o ciclo de alta da Selic.

Com o mercado estressado e precificando juros mais elevados, analistas da Empiricus Investimentos consideram que esta é uma excelente oportunidade de travar altas rentabilidades em alguns dos investimentos mais seguros da economia.

Pensando nisso, a plataforma organizou uma “Black Week” 100% gratuita dedicada aos melhores títulos públicos e privados do país.

Entre os dias 21 e 25 de novembro, os participantes irão receber avisos sobre títulos com isenção de IR, risco controlado e “super-rentabilidades” a partir de 220% do CDI.

Em outras palavras, trata-se do dobro de retorno da renda fixa tradicional, que já vem vivendo uma nova “era de ouro”, com a mesma segurança.

Boa parte dos investimentos, porém, serão oferecidos exclusivamente na plataforma da Empiricus Investimentos, e terão estoque limitado.

Aqueles que ficaram interessados têm, no momento de publicação desta reportagem, menos de 2 dias para se inscrever na lista gratuita antes que o evento comece.

Clique aqui para se inscrever agora na “Black Week” da Empiricus Investimentos

Entenda como a renda fixa funciona

O investidor que compra um título de renda fixa recebe em troca uma rentabilidade pré-determinada, que pode ser definida de três formas: pós-fixada, pré-fixada ou híbrida.

Na modalidade pós-fixada, a rentabilidade será paga em um percentual de algum indexador, como o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), a taxa básica de juros (Selic) ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por exemplo, um CDB que pague o equivalente a 100% do CDI vai render exatamente a variação do CDI no período previsto para o investimento.

Na versão prefixada, a rentabilidade total do investimento é definida no momento da aplicação. Por exemplo: um CDB prefixado com rentabilidade anual de 5% vai pagar exatamente esse percentual, mesmo que os indicadores (Selic, CDI e IPCA) subam ou caiam no período.

Existem ainda os investimentos híbridos, que usam tanto uma taxa atrelada a algum indexador como um percentual prefixado. É o caso do Tesouro IPCA+, um dos títulos do Tesouro Direto.

É seguro investir em Renda Fixa?

Um título de renda fixa pode ser emitido por uma instituição pública ou privada, como bancos, empresas ou o governo. Portanto, a segurança de um título de renda fixa estará sempre atrelada a outras características do investimento, como os objetivos, o prazo, a rentabilidade, o risco e o seu emissor.

Alguns investimentos tradicionais em renda fixa, como os títulos do Tesouro Direto, são considerados mais seguros porque o emissor é o governo. Nessa categoria, alguns são considerados mais seguros, como o Tesouro Selic, porque a rentabilidade está atrelada à taxa básica de juros, a Selic.

Por essa razão, são títulos normalmente utilizados para formar a reserva de emergência, aquele montante que deve estar à disposição para acesso imediato em caso de algum evento atípico, como uma demissão ou um conserto de carro.

