Com fortuna de US$ 187 bi, Elon Musk é o homem mais rico do mundo; veja como ser sócio do bilionário

O magnata Elon Musk, fundador dos gigantes Tesla e SpaceX, ostenta agora o título de pessoa mais rica do mundo. Segundo o ranking da Bloomberg, divulgado em 2023, sua fortuna é estimada em US$ 187 bilhões – o que equivale a pouco mais de R$ 972 bilhões.

Musk alcançou o topo da lista após valorização de quase 70% nas ações da Tesla. O sucesso da montadora de carros elétricos retirou Bernard Arnault, presidente do conglomerado de marcas como Louis Vuitton e Sephora, da posição de liderança. O fundador do X (antigo Twitter) ultrapassou a fortuna de Arnault em US$ 2 bilhões.

Veja as 10 pessoas mais ricas do mundo, segundo a Bloomberg

1. Elon Musk: US$ 187 bilhões

2. Bernard Arnault: US$ 185 bilhões

3. Jeff Bezos: US$ 117 bilhões

4. Bill Gates: US$ 114 bilhões

5. Warren Buffett: US$ 106 bilhões

6. Larry Ellison: US$ 102 bilhões

7. Steve Ballmer: US$ 89,4 bilhões

8. Larry Page: US$ 84,7 bilhões

9. Carlos Slim: US$ 83,2 bilhões

10. Mukesh Ambani: US$ 81,1 bilhões

Assim como o bilionário, a Tesla vê um notável crescimento em sua fortuna. No balanço financeiro da empresa, divulgado em outubro de 2023, a montadora fechou o terceiro trimestre com um lucro líquido impressionante de US$ 1,853 bilhão.

Resultados notáveis como esses podem inspirar aqueles que buscam oportunidades de investimento no exterior. No entanto, é importante lembrar que rentabilidade passada não assegura retornos futuros. Na verdade, os bons números podem servir de inspiração, fornecendo insights valiosos para orientar investimentos.

Como ser sócio das maiores empresas do mundo?

