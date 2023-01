Com direito a presente, treinamento gratuito ensina a receber aluguel sem ter um imóvel

Não é novidade que ter um ou mais imóveis para alugar e viver de renda é o sonho de milhões de brasileiros. O que menos de 1% sabe que você não precisa ser milionário nem sequer ter uma casa no seu nome para tirar esse plano do papel.

Começando com menos de R$ 100,00, já é possível receber uma renda extra todos os meses, direto de algumas das maiores empresas do país.

Como? Investindo em fundos imobiliários, a forma mais inteligente, prática e acessível de gerar renda com imóveis.

“Ao comprar cotas de fundos imobiliários, você se torna proprietário de uma fatia de alguns dos imóveis mais importantes do país, disputados por inquilinos como Pão de Açúcar, Ambev, Tok&Stok, Renner, Magazine Luiza, entre tantos outros”, explica Caio Mesquita, CEO da Empiricus e professor do treinamento gratuito Renda Passiva Permanente com Fundos Imobiliários.

E, diferentemente de inquilinos de “casinhas” ou “apartamentos residenciais”, esses inquilinos bilionários costumam pagar aluguéis até quatro vezes maiores por real investido.

Em outras palavras, é como se você pudesse receber o mesmo aluguel que o dono de um imóvel de R$ 100 mil, investindo apenas R$ 25 mil — com a vantagem de poder começar com ainda menos.

Não é à toa que, hoje, quase 2 milhões de brasileiros já investem em fundos imobiliários, número que multiplicou por 20 ao longo dos últimos dez anos, puxado sobretudo pelo investidor pessoa física comum.

“Quando comparamos com os Estados Unidos, onde mais de 150 milhões pessoas investem nessa classe de ativos, dá para ver como ainda estamos começando. E quem sai na frente bebe água limpa”, ressalta Mesquita, sobre a oportunidade de entrar neste mercado enquanto seus rendimentos ainda estão mais esticados.

Se você também quer receber um aluguel todos os meses, mas não sabe por onde começar, basta se inscrever no Renda Passiva Permanente (RPP) com Fundos Imobiliários, o novo treinamento gratuito da EXAME em parceria com a Empiricus.

Neste intensivo de 4 aulas, Caio Mesquita, CEO da Empiricus, vai pegar na sua mão e mostrar o passo a passo para receber um aluguel generoso todos os meses e até viver de renda, começando do zero.

E, de quebra, quem assistir a todas as aulas do curso ainda vai ganhar um presente exclusivo que pode transformar sua vida financeira em 2023.

Para receber os episódios de graça, é só clicar aqui e fazer a sua inscrição.

Para quem é o treinamento Renda Passiva Permanente (RPP) com Fundos Imobiliários?

Pessoas comuns que sonham receber aluguel todos os meses, mas não têm dinheiro para comprar um imóvel;

Apaixonados pelo mercado imobiliário que querem lucrar com os melhores empreendimentos do país, sem a dor de cabeça de lidar com inquilinos;

E investidores de renda fixa ou renda variável que querem turbinar sua renda de forma responsável.

O que você vai aprender ao longo do treinamento?

AULA 1: ALUGUEL GENEROSO (SEM IMÓVEL)

Nesta aula, você vai entender a diferença entre renda ativa e renda passiva, quais são as vantagens dos fundos imobiliários frente a imóveis tradicionais e por que esse é um excelente momento para começar.

AULA 2: 3 PILARES PARA VIVER DE RENDA

No segundo encontro, nós vamos calcular quanto você precisa investir para receber R$ 1 mil, R$ 5 mil ou R$ 10 mil por mês, com 3 passos práticos para chegar lá bem antes do que você imagina (e direito a uma planilha exclusiva)

AULA 3: TURBINE SEU RETORNO

Nesta aula você vai acessar um mapa prático de como montar uma carteira turbinada de fundos imobiliários. Você vai aprender a identificar ativos que combinam um grande ganho de capital com a capacidade de pagar aluguéis crescentes.

AULA 4: O MELHOR PRESENTE DE 2023

Na última aula, vamos liberar um presente exclusivo para quem está comprometido a alcançar a sua liberdade financeira com fundos imobiliários. Normalmente, esse bônus possui um custo, mas você terá a oportunidade de acessá-lo sem pagar nada.

Clique aqui para assistir de graça ao treinamento Renda Passiva Permanente (RPP) com Fundos Imobiliários.