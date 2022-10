Com apenas R$ 100, invista na tecnologia que promete revolucionar a economia mundial

O blockchain, como o próprio nome sugere, faz referência a uma cadeia de blocos, que são criados a partir de ativos digitais, distribuídos para os chamados ‘nós’, que fazem parte dessa rede, responsáveis por validá-los e dar a eles uma impressão digital única, que leva o nome de ‘hash’. Com isso feito, eles são inseridos na cadeia, em ordem cronológica.

Essa tecnologia surgiu em 2008. Foi publicada em um artigo, denominado “A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, por um usuário de pseudônimo Satoshi Nakamoto, para dar suporte ao Bitcoin, e sugeria uma solução revolucionária e viável: uma rede descentralizada, com múltiplas camadas de segurança.

Os diferentes usos do blockchain

O blockchain foi usado, inicialmente, apenas para viabilizar a existência das criptomoedas, mas, hoje é utilizado, no mercado financeiro, para criar registros de transações digitais dos mais variados tipos e em vários outros setores, auxiliando em gerenciamento de documentos, criação de contratos inteligentes, para melhorar a cadeia de suprimentos e logísticas das indústrias e, é claro, o armazenamento em nuvem, que ganha proporções gigantescas com a possibilidade de contar com uma rede criptografada.

Foi também essa tecnologia que possibilitou a chegada de novos produtos, como as NFTs. A sigla é a abreviação de “tokens não fungíveis”, uma espécie de identidade única que pode ser adicionada a qualquer arquivo multimídia. É como se fosse criado um documento que validasse uma obra, como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A autenticação, porém, é feita de forma totalmente digital, baseada na tecnologia de criptografia, que não permite a alteração desse registro.

Os NFTs surgiram como uma solução financeira para artistas que, agora, podem vender arquivos com exclusividade para seus fãs. E também para quem quer investir em arte. O mercado já mostrou que esse é um setor com muitas possibilidades de expansão e já começou com valores impressionantes: o NFT mais caro já vendido foi a obra “Everydays: the First 5000 Days”, uma colagem de 5 mil imagens criadas pelo artista digital americano Mike Winkelmann. A obra foi arrematada em um leilão virtual, em março de 2021, pelo valor de US$ 69 milhões (ou R$ 357 milhões). O primeiro tuíte da história também foi comercializado e arrematado por US$ 2,9 milhões.

O futuro do blockchain

O blockchain promete ser a tecnologia que vai dominar o metaverso e se tornar realmente funcional no cotidiano dos consumidores, substituindo, na parte das finanças, o dinheiro vivo e até formas de pagamento como o cartão de crédito, sendo, assim, a forma de transação oficial tanto para compras menores e do dia a dia, quanto para transações entre empresas e financiamento.

De forma mais macro, essa é a tecnologia que deve causar o maior impacto no futuro da economia mundial, com o poder de revolucionar diversos setores na próxima década. Isso porque o blockchain tem a capacidade de tornar as organizações que a utilizam transparentes, democráticas, descentralizadas, eficientes e seguras. E embora essa ainda seja seja uma tecnologia relativamente nova, todos os olhos do mundo, principalmente nos negócios, estão voltados a ela.

Investir em blockchain

Com isso, essa se torna uma opção para incluir na carteira de investimentos, considerando que o futuro dessa tecnologia tem tudo para ser bastante próspero. Mas, é claro, como todo investimento — principalmente os de renda variável —, é preciso fazer os aportes com responsabilidade e segurança, entendendo todos os riscos e, sempre que possível, tendo instituições de confiança por trás das decisões.

O fundo de investimentos da Empiricus, Vitreo Blockchain Ações, por exemplo é focado apenas em ações de empresas regulamentadas, incluindo grandes empresas de tecnologia de ponta, reconhecidas mundialmente e que usam a tecnologia blockchain como um diferencial competitivo.

Trata-se do primeiro fundo do Brasil ligado à tecnologia blockchain