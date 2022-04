As ações mais recomendadas para abril, segundo 14 corretoras

As da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de abril. Os papéis estão presentes em dez das 14 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Em segundo lugar do ranking estão os papéis do Itaú Unibanco (ITUB4), Petrobras (PETR4), Suzano (SUZB3) e Weg (WEGE3), com cinco indicações cada.

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.