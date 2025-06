Ciclo que criou fortunas na bolsa há 20 anos pode se repetir, diz analista

No período de 2000 a 2010, algumas ações brasileiras dispararam mais de 100.000%, iicriando gigantes empresariais e tornando investidores milionários.

Duas décadas depois, o cenário pode estar prestes a se repetir. Felipe Miranda, estrategista-chefe e cofundador da Empiricus Research, identificou a formação do mesmo trio de fatores raros que impulsionou aquele “boom”, criando as condições perfeitas para uma nova onda de geração de riqueza.

Os 3 fatores que reforçam esta tese

A tese de Felipe Miranda não é baseada em ‘achismos’ ou especulações: são três pilares concretos que estão se materializando agora. São eles:

Primeiro : entrada massiva de investimento estrangeiro no Brasil; com o capital internacional retornando aos mercados emergentes após anos fugindo para mercados desenvolvidos – e o Brasil surge como destino preferencial dessa migração bilionária.

Segundo : fim do ciclo de alta da Selic; com a taxa básica próxima do pico , o mercado já precifica cortes futuros e, historicamente, quando os juros começam a cair, investidores migram da renda fixa para ações – criando um ambiente perfeito para valorizações potencialmente explosivas.

Terceiro : possibilidade de agenda pró-crescimento , com mudanças no cenário político brasileiro podendo catalisar reformas que favorecem, especialmente, empresas menores.

É claro que investimentos em renda variável envolvem riscos e os ganhos passados nunca garantem algum lucro futuro, mas os investidores com perfil adequado devem interpretar essa oportunidade como a maior em duas décadas de mercado, na opinião do analista.

A vantagem competitiva das Micro e Small Caps

O segredo está no DNA das micro e small caps: diferentemente das grandes empresas do Ibovespa, muitas focadas em commodities e exportação, as empresas menores têm maior exposição ao mercado doméstico brasileiro.

Isso significa menos impacto de turbulências internacionais e mais benefícios das melhorias internas. Quando o ciclo doméstico melhora, as small caps capturam esses ganhos.

Mas isso acontece de forma desproporcional.

As suas estruturas mais enxutas e focadas no mercado interno permitem um aproveitamento radical desse tipo de ambiente econômico positivo.

Historicamente, durante períodos de expansão e melhoria do ambiente de negócios, as pequenas empresas tendem a se beneficiar muito mais que as gigantes. É exatamente o que pode estar acontecendo agora.

Veja como se posicionar, segundo Felipe Miranda

O momento oferece uma janela única, com micro e small caps podendo criar fortunas que poucos enxergam no momento – assim como há 20 anos, quando poucos enxergaram o potencial daquele ciclo transformador da bolsa com valorizações de até +100.000%.

Para investidores interessados, Felipe Miranda e seu sócio, Rodolfo Amstalden, vão revelar suas análises estratégicas numa reunião exclusiva e fechada no dia 16 de junho.

A história está se repetindo. E se você chegou até esse parágrafo, pode ser uma boa oportunidade para conhecer mais sobre esse potencial super-ciclo de 2025. Pressione o botão abaixo para tomar as decisões mais estratégicas para o seu patrimônio.

