CEO Conference: descubra as tendências do mercado em 2025 pelos líderes do setor

O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, realizará a CEO Conference 2025 nos dias 25 e 26 de fevereiro. O evento reunirá líderes empresariais e políticos para discutir as perspectivas econômicas e de mercado para o ano.

A edição de 2024 contou com mais de 20 horas de conteúdo e registrou 114 mil acessos durante os dois dias de conferência. Para 2025, a expectativa é superar esses números, oferecendo debates aprofundados sobre os desafios e oportunidades no cenário econômico atual.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes de peso para o mercado, como o André Esteves, presidente do conselho e sócio sênior do BTG Pactual, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo. Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual desde 2015, também participará, trazendo insights sobre a atuação do banco no mercado financeiro.

Lista de participantes confirmados na CEO Conference 2025

Confira no detalhe a lista completa dos participantes da CEO Conference 2025, que inclui convidados e moderadores das conversas que acontecerão ao longo dos dois dias de evento:

André Esteves : Presidente do conselho e sócio sênior do BTG Pactual;

: Presidente do conselho e sócio sênior do BTG Pactual; Fernando Haddad : Ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo;

: Ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo; Roberto Sallouti : CEO do BTG Pactual desde 2015;

: CEO do BTG Pactual desde 2015; Ivan Monteiro : CEO da Eletrobrás;

: CEO da Eletrobrás; Felipe Guerra : Sócio-fundador e CIO da Legacy Capital;

: Sócio-fundador e CIO da Legacy Capital; Fabiano Rios : CIO da Absolute Investimentos;

: CIO da Absolute Investimentos; Carlos Woelz : Sócio-fundador da Kapitalo Investimentos;

: Sócio-fundador da Kapitalo Investimentos; Kevin Warsh : Ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve;

: Lino Cançado : Diretor-Presidente da Eneva;

: Rodrigo Carvalho : Sócio-fundador da Clave Capital;

: Sócio-fundador da Clave Capital; Gustavo Labanca : CEO da TAG;

: CEO da TAG; Murillo Aragão : CEO da Arko Advice;

: CEO da Arko Advice; Alexandre Silveira: Ministro de Minas e Energias;

Ministro de Minas e Energias; Luiz Barroso : CEO da PSR

: CEO da PSR Mike Pompeo: Ex-Secretário de Estado dos EUA;

Ex-Secretário de Estado dos EUA; William Waack : Jornalista;

: Jornalista; Simone Tebet : Ministra do Planejamento;

: Ministra do Planejamento; Mansueto Almeida: Sócio e Economista-chefe do BTG Pactual;

Sócio e Economista-chefe do BTG Pactual; André Jakurski: Sócio-fundador da JGP;

Sócio-fundador da JGP; Luís Stuhlberger: Sócio-fundador da Verde Asset;

Sócio-fundador da Verde Asset; Rogério Xavier : Sócio-fundador da SPX Capital;

: Sócio-fundador da SPX Capital; Luís Roberto Barroso: Presidente do Supremo Tribunal Federal;

Presidente do Supremo Tribunal Federal; Edinho Silva: Ex-Prefeito de Araraquara, Ex-Ministro da Comunicação Social e Ex-Deputado Estadual;

Ex-Prefeito de Araraquara, Ex-Ministro da Comunicação Social e Ex-Deputado Estadual; Gilberto Kassab: Sec. de Estado de Governo e Rel. Institucionais de São Paulo e Presidente do PSD;

Sec. de Estado de Governo e Rel. Institucionais de São Paulo e Presidente do PSD; Rui Costa : Ministro da Casa Civil;

: Ministro da Casa Civil; Amanda Klein : Jornalista;

: Jornalista; Daniel Slaviero: CEO da Copel;

CEO da Copel; Fabio Nazari: Sócio do BTG Pactual;

Sócio do BTG Pactual; Dara Khosrowshahi: CEO da Uber.

Como participar da CEO Conference 2025?

A CEO Conference 2025 será transmitida online e de forma gratuita. Para acompanhar o evento, os interessados devem se inscrever na lista de participantes por meio do site oficial, é só clicar aqui. As vagas são limitadas, portanto, é recomendável garantir a inscrição o quanto antes.

Você pode conferir mais informações sobre a programação e a lista completa de palestrantes no mesmo site da inscrição.