CDB paga 35% acima do Tesouro, protege do IPCA e tem cashback de 1%

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

Após chamar a atenção do mercado na semana passada ao oferecer um CRI do Beach Park que pagava IPCA + 8,5%, um grupo de investidores de renda fixa voltou com tudo nesta segunda-feira.

O investimento oferecido hoje é um CDB que paga um rendimento de IPCA + 7,2% a.a., com cashback de 1% a cada R$ 10 mil investidos, o que ajuda a turbinar ainda mais a rentabilidade.

Você pode estar se perguntando se este título é tão espetacular quanto o outro, já que o prêmio sobre a inflação é um pouco menor, certo? Pois bem, a resposta é: sim.

A vantagem do CDB em relação a um CRI é que ele conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), ou seja, mesmo que o banco emissor venha a quebrar, seu dinheiro estará protegido até R$ 250 mil por CPF.

O importante deste tipo de título indexado ao IPCA é que, independentemente da inflação, o investimento fica imune à perda de poder de compra e o ganho real é o mesmo.

Em outras palavras, se o IPCA for baixo, de 2%, por exemplo, você recebe os 2% + 7,2%. Se a inflação for alta, de 12%, como a que estamos vivendo agora, o rendimento é de 10% + 7,2%.

ENTRE AGORA NO GRUPO VIP DE WHATSAPP E ACESSE ESSA E OUTRAS OFERTAS PREMIUM DE RENDA FIXA

Ganho real 35% acima do apresentado pelo Tesouro Direto

Para efeito de comparação, os títulos de IPCA+ do Tesouro Direto pagam um prêmio bem inferior ao deste CDB. Em consulta ao site do Tesouro nesta segunda, 2, verificamos que o título com prazo mais próximo ao do CDB paga IPCA + 5,43%.

Como não podemos cravar a inflação e o que realmente interfere no nosso lucro é o ganho real, podemos dizer que o rendimento do CDB é 35% maior que o do título do governo, já considerando o cashback de 1% dado pela corretora, que pode levar a rentabilidade para IPCA + 7,35%.

Um aporte de R$ 10 mil, por exemplo, se transformaria em R$ 14,256,41 neste CDB, enquanto viraria R$ 13.026,30 no Tesouro IPCA, após cinco anos de prazo. Isso considerando apenas o ganho real nem contar a inflação (que ajustaria os dois títulos).

No caso de termos a inflação projetada pela Anbima para os próximos cinco anos, por exemplo (cerca de 6,2% a.a.), teríamos a seguinte simulação:

E tudo isso sem renunciar à segurança, já que, apesar de os títulos públicos terem a garantia do governo, o CDB é garantido pelo FGC.

RECEBA A OFERTA PELO WHATSAPP E PROTEJA SEU DINHEIRO DA INFLAÇÂO GARANTINDO UMA BELA RENTABILIDADE

Grupo de renda fixa reúne melhores ofertas do mercado, antes “escondidas” pelos bancões

O CDB oferecido nesta segunda está disponível para investimento até às 15h. Isso ocorre porque as taxas de renda fixa são negociadas a cada dia, dependendo das curvas futuras de juros do momento.

Entretanto, isso não é um problema para os investidores do grupo de renda fixa, liderado pela corretora Vitreo. Todos os dias, eles recebem diretamente em seu WhatsApp (clique aqui para ter acesso) ofertas de títulos premium, com condições de rentabilidade acima das praticadas em geral pelo mercado, especialmente pelos “bancões”.

São títulos com uma enorme diversidade, com características como:

Prefixados ou indexados ao IPCA/CDI;

Isentos de imposto de renda (LCI/LCA);

Com garantias fortes (FGC, por exemplo);

De longo prazo ou tiro curto, entre outros.

Estar em um grupo como este permite que você monte sua carteira de renda fixa com uma diversificação e rentabilidade de fazer inveja a até mesmo investidores de ativos mais voláteis.

No momento, o grupo está aberto para captar novos interessados. A entrada é gratuita e pode ser feita a partir do link abaixo:

[ENTRAR GRATUITAMENTE] QUERO FAZER PARTE DO GRUPO VIP DO WHATSAPP DA VITREO

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.