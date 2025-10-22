Bitybank chega às carteiras digitais com 2% de cashback em cripto de imediato

Pagar o café, o supermercado ou o transporte por aplicativo usando o smartphone já virou um gesto automático – o celular encosta na maquininha e a transação é concluída em segundos. Agora, essa praticidade também está no universo das criptomoedas, e o que poderia ser apenas conveniência se tornou oportunidade de investimento nos ativos que mais valorizam no mercado financeiro.

O Bitybank, plataforma especializada em compra e venda de criptomoedas, acaba de integrar seu cartão recarregável às principais carteiras digitais. A novidade permite que os usuários façam pagamentos diretamente pelo celular, de forma ágil e segura. E com um diferencial: cada compra devolve parte do valor em ativos digitais, permitindo que o cliente amplie sua carteira de criptomoedas sem mudar a rotina.

A proposta é simples, mas tem alcance significativo – tornar o investimento em criptoativos acessível e natural. Mais do que uma funcionalidade, o cashback em cripto representa uma mudança de mentalidade. Se antes o usuário precisava decidir quanto e quando investir, agora o processo acontece sozinho, fazendo de cada compra também um passo dentro do mercado digital.

De acordo com Ney Pimenta, CEO do Bitybank, a ideia é justamente simplificar. “Com o nosso cartão, o usuário investe automaticamente, sem nem perceber que está recebendo criptomoedas em sua conta. As compras habituais se transformam em investimento”, afirma.

Promoção de lançamento

Para marcar essa expansão, o Bitybank lançou uma campanha especial: todas as compras feitas com o cartão via carteiras digitais garantem 2% de cashback no primeiro mês. O benefício é válido a partir de 9 de outubro para todos os clientes que fizerem a ativação.

É o único cartão em que o usuário já começa com esse percentual. E quem indicar amigos pelo programa Indique e Ganhe pode alcançar até 10% de cashback, um dos retornos mais vantajosos do mercado cripto nacional.

Outro ponto positivo está na liberdade de escolha. O cliente define se quer receber o valor de volta em reais (R$), bitcoin (BTC), tether (USDT) ou em outra entre as mais de dez criptomoedas disponíveis para essa funcionalidade. Quem busca liquidez pode optar pelo real; quem pensa no longo prazo pode deixar o saldo acumulado em cripto e acompanhar a valorização dos ativos ao longo do tempo.

Crescimento e maturidade do mercado

Essa facilidade reflete o amadurecimento do ecossistema cripto no Brasil. Entre janeiro e setembro deste ano, o uso do cartão do Bitybank registrou crescimento expressivo: o número de transações aumentou cerca de 350%, o volume de movimentações subiu 400% e a emissão de novos cartões teve alta de quase 70%, em comparação com o mesmo período de 2024.

Os dados confirmam um movimento claro: cada vez mais brasileiros estão prontos para incorporar as criptomoedas à rotina financeira, impulsionados por soluções mais simples, seguras e integradas às ferramentas que já fazem parte do dia a dia.

De julho de 2024 a julho de 2025, o mercado de cripto cresceu 110% no Brasil, segundo relatório da Chainalysis, colocando o país como o quinto com maior adoção global. No caso do Bitybank, o cartão digital reforça essa confiança nessa opção com CVV dinâmico, controle total pelo aplicativo e modelo pré-pago, que assegura maior controle financeiro e evita o endividamento.

Cartão Bitybank na carteira digital



2% de cashback no primeiro mês de uso

Único cartão em que o cliente começa com esse percentual

Até 10% do valor de volta no programa Indique e Ganhe

Investimento automático em cripto a cada compra

Flexibilidade para receber o valor em reais, bitcoin ou outra criptomoeda

Modelo pré-pago, sem surpresas

CVV dinâmico, mais seguro

Controle do saldo 100% pelo aplicativo

O ecossistema Bitybank

Para além do cartão, o Bitybank, primeiro marketplace de cripto da América Latina, se consolidou como um ecossistema completo para quem quer comprar, vender ou utilizar criptomoedas com facilidade.

O criptobanco já movimentou mais de R$ 20 bilhões em bitcoins, conectando mais de 30 corretoras nacionais e internacionais em uma única plataforma. Hoje, oferece mais de 20 criptomoedas para negociação, além de isenção de taxas em transações de até R$ 35 mil mensais.

Com a integração às carteiras digitais e o cashback em criptoativos, o Bitybank dá mais um passo para aproximar o universo das criptomoedas das finanças cotidianas, tornando possível e natural investir com um simples toque na tela.