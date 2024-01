Carol Paiffer reúne 1 milhão de alunos em curso de educação financeira pelo 2º ano consecutivo

Carol Paiffer e a Atom, empresa fundada por ela e seu irmão Joaquim Paiffer, realizam a Semana Grana, Money e Bufunfa. São quatro aulas online gratuitas nas quais a empresária esmiuça a atividade de day trade, que é baseada na compra e venda de ações em um mesmo dia. Até agora, cerca de 1 milhão de participantes já se cadastraram. Para participar, basta se inscrever no site da Atom Educacional.

Em janeiro do ano passado, o curso, sob outro título (Semana da Retomada) mas com conteúdo similar, também contou com 1 milhão de participantes, o que fez de Carol na ocasião a primeira mulher a reunir esse número de inscritos em um curso online de educação financeira.

“No Brasil, o percentual de pessoas físicas que realizam investimentos em bolsas de valores é muito baixo. Por exemplo, a título de comparação, nos EUA mais da metade da população faz esse tipo de investimento. Falando do Brasil, esse baixo percentual está muito relacionado à falta de conhecimento, à falta de educação financeira. Muitos deixam de investir por desconhecimento e por medo de perder dinheiro”, explica Carol.

Sendo assim, a única forma de aumentar esse percentual é educando as pessoas, mostrando para elas que os investimentos em bolsas de valores, quando realizados com base em conhecimento, podem ser uma ótima alternativa para aumento de renda.

“A gente receber inscrições de 1 milhão de participantes é um número alto e prova que existe interesse das pessoas. Então, nosso propósito é justamente o de promover a educação financeira. É muito importante proporcionar esse tipo de atividade às pessoas, porque quando elas têm aumento de renda, também aumenta o consumo e isso movimenta e desenvolve a economia do país”, diz Carol.

Day trade: atividade democrática

A atuação no mercado de ações é muito democrática, aberta a qualquer pessoa interessada. Também não é preciso ser um profissional da área ou ter experiência. Mas é recomendável estudar bastante e treinar.

Para atuar como day trader, basta ter acesso à Internet e certo tempo disponível. Antes disso, porém, é preciso buscar capacitação: estudar e compreender o funcionamento das operações de ativos futuros em bolsas de valores. Na Semana Grana, Money e Bufunfa, Carol apresenta a metodologia didática e acessível desenvolvida pela Atom.

A atividade de day trade, infelizmente, por vezes ganha uma imagem negativa por culpa da desinformação que atrai investidores aventureiros despreparados. Não é adequado se arriscar sem conhecimento e nem acreditar em discursos de falsos gurus que se proliferam na internet. Já por meio da capacitação e da dedicação, é possível ter renda diária significativa atuando como day trader.

Aulas

As três primeiras aulas online da Semana Grana, Money e Bufunfa ficam disponíveis até o dia 14 de janeiro. No dia seguinte, vai ao ar a quarta e última aula (acessível até o dia 19). Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, no site da Atom Educacional.

Sobre Carol Paiffer

Carol Paiffer é cofundadora e CEO da Atom S/A, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores, a maior mesa de trader e publicadora de conteúdos educacionais sobre educação financeira, mercado financeiro e empreendedorismo de toda a América Latina. A empresária que atua no mercado financeiro desde 2005 é uma arrojada investidora no programa Shark Tank Brasil. Como empresária participante das edições de 2020, 2021, 2022 e agora 2023, Carol Paiffer já investiu em mais de 60 empresas dos mais diferentes segmentos. Carol também é sócia do Instituto Êxito de Empreendedorismo (única mulher em meio a 33 homens) e fundadora do Êxito Ladies, braço feminino do projeto para incentivar outras mulheres a aprender sobre empreendedorismo e acelerar seus projetos.

Sobre a Atom Educacional

A decisão dos irmãos Joaquim e Carol Paiffer de criar a Atom Educacional foi promover capacitação, atividade que já impactou cerca de 73 mil alunos, com uma metodologia própria didática e acessível a todos. A questão educacional se tornou um dos focos de Carol, onde recentemente, a Atom assinou contrato com a Sony Pictures Television (SPT), responsável pelo programa Shark Tank, para comandar a implantação do programa educacional Shark Tank E-School, inédito no país. O Brasil é hoje o segundo país que oferece essa formação profissional (o outro é a Austrália). Outra ação de caráter educativo da Atom é a série de animação Teo Tourinho, para o público infantil, da qual Carol Paiffer foi uma das idealizadoras.