Calendário do investidor: cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

A meta fiscal fiscal divide o foco com dados de atividade em semana encurtada por feriado, após inflação abaixo do esperado no Brasil. CPI e falas de dirigentes do Fed nos EUA, além de dados na China, podem gerar volatilidade. Final da safra de balanços tem frigoríficos e Nubank. Veja destaques:

Atividade e Focus

O Banco Central divulga na quinta-feira o IBC-Br de setembro. A estimativa mediana dos economista é de leve alta mensal de 0,10%, após queda de 0,8% em agosto. Dois dias antes, sai o indicador do volume de serviços. Os preços de serviços subjacentes foram destaque favorável no IPCA abaixo do previsto nesta sexta-feira. O mercado confere na segunda se o número, assim como a queda recente do dólar, influenciarão as expectativas na pesquisa Focus.

Meta fiscal e LDO

Com a votação do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aberto o prazo para que parlamentares apresentem emendas ao projeto até 16 de novembro, segundo a Agência Câmara. Aliados do ministro Fernando Haddad avaliam que ele virou o jogo e está perto de manter a meta fiscal na LDO, que só mudaria, se for o caso, em março, disse o Globo, sem revelar como obteve a informação. Haddad afirmou ontem que é preciso perseguir a meta de déficit zero. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pode levar a reforma tributária para votação em plenário logo após o feriado, diz a Folha. Na semana que vem, não haverá sessões diante do dia Proclamação da República, na quarta-feira.

CPI e sinais do Fed nos EUA

Juros externos devem seguir voláteis na próxima semana, quando os EUA divulgam a inflação ao consumidor de outubro. O índice que sai na terça-feira deve vir baixo, em 0,1% na comparação mensal, mas com núcleo de 0,3%. O índice deve seguir apontando divergência entre um número cheio em desaceleração e núcleo persistente, diz a Bloomberg Economics. A semana ainda terá o PPI e vendas do varejo, além da fala de dirigentes do Fed como Philip Jefferson, Loretta Mester e John Williams.

China e commodities

A segunda maior economia do mundo conta com agenda econômica pesada na próxima semana, que se concentra na terça-feira com decisão de política monetária e indicadores da indústria e varejo. A expectativa é que a taxa de financiamentos de 1 ano fique inalterada, em 2,5%. A produção industrial tem estimativa de alta de 4,5% em outubro na comparação anual e as vendas no varejo, de 4,1%. O minério de ferro completou a terceira semana seguida de avanço com sinais de estabilização do setor imobiliário chinês.

Frigoríficos e Nubank

Os frigoríficos JBS, BRF, Marfrig, além de Magazine Luiza, CSN e Cosan, estão entre companhias que divulgam resultados na segunda-feira, em semana que encerra a temporada de balanços. Nubank é destaque na terça entre números do setor financeiro. Americanas adiou para 13 de novembro a publicação do desempenho de 2022. Assembleia Legislativa de São Paulo agendou para quinta-feira audiência pública para discutir privatização da Sabesp. B3 terá vencimentos de opções dias 16 e 17.