Calendário de dividendos: Veja quais empresas farão pagamentos em fevereiro

O segundo mês de 2024 promete ser positivo para os investidores focados em proventos. Até o momento, pouco mais de 20 companhias já anunciaram o pagamento de dividendos e/ou JCP para fevereiro.

Para ajudar o investidor que busca renda a se organizar, separamos nesta matéria a data do pagamento dos dividendos, o valor por ação e a data-base – ou seja, a data limite em que os investidores deveriam ter os papéis das companhias para ter direito aos proventos.

Antes de conferir a lista, confira um relatório com cinco ações para buscar dividendos

Se você está por aqui, muito provavelmente é um investidor interessado em proventos.

Por isso, antes de apresentar a agenda completa de fevereiro, trazemos como cortesia um relatório com as cinco ações mais recomendadas para buscar dividendos, na visão dos analistas da Empiricus Research.

Uma das recomendações da carteira é o Itaú (ITUB4), que, inclusive, está na lista das companhias que vão remunerar os acionistas em fevereiro.

Mas, além do setor financeiro, os analistas também apostam em companhias de diferentes segmentos. Por isso, estão presentes na carteira:

Uma companhia siderúrgica ;

uma gigante do setor de telecomunicação ;

uma seguradora ; e

uma empresa do mercado financeiro que deve pegar “na veia” a queda dos juros.

Para receber o relatório gratuito em seu e-mail, com as teses em cada uma das empresas, basta clicar neste link ou no botão abaixo.

CORTESIA: Cinco ações para buscar dividendos na Bolsa

Veja a agenda de dividendos e JCP de fevereiro de 2024

Sem mais delongas, apresentamos abaixo as empresas que vão pagar proventos em fevereiro.

Vale sempre lembrar que, enquanto os dividendos não são tributados, os JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%.

01/02/2024 – Banco Banestes (BEES3 e BEES4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 28 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( BEES3 ) e preferencial ( BEES4 ): R$ 0,0221580090.

01/02/2024 – Banco Banestes (BEES3 e BEES4) – JCP 2

Data-base: posição acionária ao final do dia 2 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( BEES3 ) e preferencial ( BEES4 ): R$ 0,0227910950.

01/02/2024 – Bradesco (BBDC3 e BBDC4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 2 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( BBDC3 ) : R$ 0,017249826.

Valor bruto por ação preferencial ( BBDC4 ) : R$ 0,018974809.

01/02/2024 – Itaú (ITUB3 e ITUB4) – JCP

Data-base : posição acionária ao final do dia 28 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( ITUB3 ) e preferencial ( ITUB4 ): R$ 0,01765.

07/02/2024 – Banco Mercantil do Brasil (BMEB3 e BMEB4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 27 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( BMEB3 ) : R$ 0,750349.

Valor bruto por ação preferencial ( BMEB4 ) : R$ 0,825383.

08/02/2024 – Banco Santander (SANB3, SANB4 e SANB11) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 19 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( SANB3 ) : R$ 0,19183601029.

Valor bruto por ação preferencial ( SANB4 ): R$ 0,21101961131.

Valor bruto por unit ( SANB11 ): R$ 0,40285562160



08/02/2024 – Lojas Quero-Quero (LJQQ3) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 28 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( LJQQ3 ) : R$ 0,16870449628.

08/02/2024 – Plano & Plano (PLPL3) – Dividendos

Data-base: posição acionária ao final do dia 18 de janeiro de 2024.

Valor por ação ordinária ( PLPL3 ) : R$ 0,50439835364.

08/02/2024 – Vulcabras (VULC3) – Dividendos

Data-base: posição acionária ao final do dia 25 de janeiro de 2024.

Valor por ação ordinária ( VULC3 ) : R$ 1,00.

09/02/2024 – JHSF (JHSF3) – Dividendos

Data-base: posição acionária ao final do dia 31 de janeiro de 2024.

Valor por ação ordinária ( JHSF3 ) : R$ 0,0307312330.

15/02/2024 – Banco BMG (BMGB3 e BMGB4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 4 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( BMGB3 ) e preferencial ( BMGB4 ) : R$ 0,33560.

15/02/2024 – BTG Pactual (BPAC3, BPAC5 e BPAC11) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 21 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( BPAC3 ) e preferencial ( BPAC5 ) : R$ 0,076965050.

Valor por unit ( BPAC11 ): R$ 0,230895151.



15/02/2024 – BTG Pactual (BPAC3, BPAC5 e BPAC11) – JCP 2

Data-base: posição acionária ao final do dia 3 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( BPAC3 ) e preferencial ( BPAC5 ) : R$ 0,049415061.

Valor por unit ( BPAC11 ): R$ 0,148245182.



15/02/2024 – Localiza (RENT3) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 26 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( RENT3 ) : R$ 0,382860.

16/02/2024 – Odontoprev (ODPV3) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 18 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( ODPV3 ) : R$ 0,0354385470.

20/02/2024 – Banco ABC (ABCB3 e ABCB4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 28 de dezembro de 2023.

Valor por ação ordinária ( ABCB3 ) e preferencial ( ABCB4 ): R$ 0,7410

20/02/2024 – Petrobras (PETR4 e PETR4) – Dividendos

Data-base: posição acionária ao final do dia 21 de novembro de 2023.

Valor por ação ordinária ( PETR3 ) e preferencial ( PETR4 ): R$ 0,243110.

20/02/2024 – Petrobras (PETR4 e PETR4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 21 de novembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( PETR3 ) e ( PETR4 ): R$ 0,429073.

21/02/2024 – Banco Alfa (BRIV4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 4 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação preferencial ( BRIV4 ) : R$ 0,27818.

23/02/2024 – WLM (WLMM3 e WLMM4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 8 de fevereiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( WLMM3 ) : R$ 0,20833868.

Valor bruto por ação preferencial ( WLMM4 ): R$ 0,22917255.



26/02/2024 – Klabin (KLBN3, KLBN4 e KLBN11) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 21 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( KLBN3 ) e preferencial ( KLBN4 ) : R$ 0,03099714009.

Valor bruto por unit ( KLBN11 ): R$ 0,15498570045.



29/02/2024 – Vibra (VBBR3) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 22 de setembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( VBBR3 ): R$ 0,43.

Confira a lista de pagadoras de proventos na tabela abaixo

Ticker Provento Valor bruto (R$) Data do pagamento Data-base BEES3 JCP 0,0221580090 01/02/2024 28/12/2023 BEES3 JCP 2 0,0227910950 01/02/2024 02/01/2024 BEES4 JCP 0,0221580090 01/02/2024 28/12/2023 BEES4 JCP 2 0,0227910950 01/02/2024 02/01/2024 BBDC3 JCP 0,017249826 01/02/2024 02/01/2024 BBDC4 JCP 0,018974809 01/02/2024 02/01/2024 ITUB3 JCP 0,01765 01/02/2024 28/12/2023 ITUB4 JCP 0,01765 01/02/2024 28/12/2023 BMED3 JCP 0,750349 07/02/2024 27/12/2023 BMED4 JCP 0,825383 07/02/2024 27/12/2023 SANB3 JCP 0,1918360102 08/02/2024 19/01/2024 SANB4 JCP 0,2110196113 08/02/2024 19/01/2024 SANB11 JCP 0,4028556216 08/02/2024 19/01/2024 LJQQ3 JCP 0,1687044962 08/02/2024 28/12/2023 PLPL3 Dividendos 0,5043983536 08/02/2024 18/01/2024 VULC3 Dividendos 1,00 08/02/2024 25/01/2024 JHSF3 Dividendos 0,0307312330 09/02/2024 31/01/2024 BMGB4 JCP 0,33560 15/02/2024 04/12/2023 BPAC3 JCP 0,076965050 15/02/2024 21/12/2023 BPAC3 JCP 2 0,049415061 15/02/2024 03/01/2024 BPAC5 JCP 0,076965050 15/02/2024 21/12/2023 BPAC5 JCP 2 0,049415061 15/02/2024 03/01/2024 BPAC11 JCP 0,230895151 15/02/2024 21/12/2023 BPAC11 JCP 2 0,148245182 15/02/2024 03/01/2024 RENT3 JCP 0,382860 15/02/2024 26/12/2023 ODPV3 JCP 0,0354385470 16/02/2024 18/12/2023 ABCB4 JCP 0,7410 20/02/2024 28/12/2024 PETR3 Dividendos 0,243110 20/02/2024 21/11/2023 PETR3 JCP 0,429073 20/02/2024 21/11/2023 PETR4 Dividendos 0,243110 20/02/2024 21/11/2023 PETR4 JCP 0,429073 20/02/2024 21/11/2023 BRIV4 JCP 0,27818 21/02/2024 04/01/2024 WLM3 JCP 0,20833868 23/02/2024 08/02/2024 WLMM4 JCP 0,22917255 23/02/2024 08/02/2024 KLBN3 JCP 0,0309971400 26/02/2024 21/12/2023 KLBN4 JCP 0,0309971400 26/02/2024 21/12/2023 KLBN11 JCP 0,1549857004 26/02/2024 21/12/2023 VBBR3 JCP 0,43 29/02/2024 22/09/2023

* Os dividendos e JCPs foram consultados no site de Relação com os Investidores (RI) das empresas e estão sujeitos a alterações.

Conheça gratuitamente as cinco empresas recomendadas pelos analistas da Empiricus Research para buscar dividendos clicando neste link, ou no botão abaixo.

CORTESIA: RELATÓRIO APONTA POR QUE ESTAS SÃO AS CINCO AÇÕES RECOMENDADAS PELOS ANALISTAS PARA BUSCAR DIVIDENDOS

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus